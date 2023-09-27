ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام مايوركا

خطف موريكي هدف التقدم لمايوركا في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة بعد خطأ فادح من تير شتيغن.

ونجح البرازيلي رافينيا في تسجيل التعادل لبرشلونة في الدقيقة 41 بتصويبة قوية.

ولم تدم فرحة برشلونة طويلا، حيث أحرز أبدون براتس الهدف الثاني لمايوركا قبيل صصافرة نهاية الشوط الأول، وسدد بين أقدام الحارس تير شتيغن.

ونجح الشاب فيرمين لوبيز في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 75.