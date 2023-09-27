ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام مايوركا
سقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي 2-2أمام مضيفه ريال مايوركا، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
رغم التعادل مازال برشلونة على صدارة جدول ترتيب الليغا
خطف موريكي هدف التقدم لمايوركا في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة بعد خطأ فادح من تير شتيغن.
ونجح البرازيلي رافينيا في تسجيل التعادل لبرشلونة في الدقيقة 41 بتصويبة قوية.
ولم تدم فرحة برشلونة طويلا، حيث أحرز أبدون براتس الهدف الثاني لمايوركا قبيل صصافرة نهاية الشوط الأول، وسدد بين أقدام الحارس تير شتيغن.
ونجح الشاب فيرمين لوبيز في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 75.
ورغم التعادل حافظ برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد ارتفاع رصيده إلى 17 نقطة.
كما رفع ريال مايوركا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس عشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: