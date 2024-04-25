برشلونة يتذكر مدربه الراحل برسالة حزينة (صورة)

وكان تيتو فيلانوفا قد تولى تدريب برشلونة خلفًا لمواطنه بيب غوارديولا في نهاية موسم 2012، في أبهى فترات النادي الكتالوني بعد أن كان مساعدا له.

وبعد استراحة غوارديولا لسنة، حاول فيلانوفا (45 عاما) المستحيل لإثبات قدرته على خلافة غوارديولا، لكن مرض السرطان وقف حائلا دون ذلك.

على رغم مشاركته في ألقاب برشلونة تحت إمرة غوارديولا، إلا أن فيلانوفا كان رجل الظل، قبل أن تسطع الأنوار فجأة في عينيه ويصبح مدرب الفريق الأقوى في العالم.

نجح فيلانوفا جزئيا في رهانه، إذ قاد برشلونة للقب الدوري الإسباني، ولو أنه غاب لشهرين خاضعا للعلاج في الولايات المتحدة، وعندها استلم مساعده جوردي رورا مهام المدير الفني في موسم شهد خروجه من الباب الضيق لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ في نصف النهائي (7-صفر في مجموع المباراتين).