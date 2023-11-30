"ناسا" تستعين بمدرب ريال مدريد لتطوير لياقة رواد الفضاء

"ناسا" وكالة تعتمد على حكومة الولايات المتحدة نفسها وهي المسؤولة عن برنامج الفضاء للدولة الأمريكية، أي أنها ترسل الصواريخ وسلسلة أخرى من الطائرات إلى الفضاء، بالإضافة إلى كونها إحدى الوكالات التي أنشأت محطة الفضاء الدولية.

وأفادت شبكة ريليفو الإسبانية بأن أنطونيو بينتوس، زار وكالة "ناسا" لرفع معدلات اللياقة البدنية لرواد الفضاء.

وأوضحت: "بدأ الأمر مع بينتوس خلال زيارة الفريق الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، فكان هناك توقف قصير في هيوستن، حيث اتصل به أعضاء وكالة ناسا الذين انجذبوا إلى معرفته بالإعداد البدني، وفي ذلك الاجتماع دعوه لزيارة المقر في المستقبل عندما يكون لديه الوقت".