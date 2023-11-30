"ناسا" تستعين بمدرب ريال مدريد لتطوير لياقة رواد الفضاء
كشفت تقارير إعلامية أن أنطونيو بينتوس المعد البدني لريال مدريد قام مؤخرا بزيارة المقر الرئيسي للوكالة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (وكالة ناسا) لسبب غريب.
"ناسا" وكالة تعتمد على حكومة الولايات المتحدة نفسها وهي المسؤولة عن برنامج الفضاء للدولة الأمريكية، أي أنها ترسل الصواريخ وسلسلة أخرى من الطائرات إلى الفضاء، بالإضافة إلى كونها إحدى الوكالات التي أنشأت محطة الفضاء الدولية.
وأفادت شبكة ريليفو الإسبانية بأن أنطونيو بينتوس، زار وكالة "ناسا" لرفع معدلات اللياقة البدنية لرواد الفضاء.
وأوضحت: "بدأ الأمر مع بينتوس خلال زيارة الفريق الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، فكان هناك توقف قصير في هيوستن، حيث اتصل به أعضاء وكالة ناسا الذين انجذبوا إلى معرفته بالإعداد البدني، وفي ذلك الاجتماع دعوه لزيارة المقر في المستقبل عندما يكون لديه الوقت".
وأشارت الشبكة إلى أن بينتوس تعرف على الطريقة التي يعمل بها رواد الفضاء على المستوى الجسدي، مثل الاستعدادات التي يقومون بها قبل الذهاب إلى الفضاء، والآلات التي يستخدمونها، أو القياسات التي تؤخذ في الاعتبار.
أما الجانب الأمريكي –وفقًا للصحيفة- فقد أرادوا التعرف بالتفصيل على أساليب بينتوس طوال مسيرته في اليوفي، ليون، ريال مدريد وإنتر ميلان، حيث يعد ذلك تبادلا مفيد جدًا للمعرفة لكلا الطرفين.