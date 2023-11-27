مودريتش لحكم مباراة ريال مدريد وقادش: هل يمكنك معاملتي بهذه الطريقة؟ (فيديو)
كشفت صحيفة "ماركا" عن انفعال الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد على الحكم كوادرا فرنانديز خلال مواجهة قادش أمس الأحد في الليغا.
وبحسب الصحيفة فقد قال مودريتش للحكم بداية الشوط الثاني من المباراة: "هل يمكنك معاملتي بهذه الطريقة؟".
وأضاف مودريتش: "لم أحتج أمامك على أي شيء... لكن هل يمكنك معاملتي بهذه الطريقة؟".
وتابع مودريتش: "لقد احتججت أمامك ثلاث مرات.. لم أقلل من احترامك أبدًا ولا أستطيع التحدث معك".
ووفقا لصحيفة "ماركا" فقد يكون مودريتش منزعجًا من تحكيم كوادرا فرنانديز، الذي أظهر في الشوط الأول بطاقتين صفراوين لريال مدريد وبالتحديد لفيدي فالفيردي وفيرلاند ميندي".
وكان كوادرا فرنانديز هو الحكم المسؤول عن تقنية الـ"VAR" في الكلاسيكو الأخير الذي تواجه فيه ريال مدريد وبرشلونة، حيث لم ينبه الحكم بوجود ركلة جزاء محتملة من رونالد أراوخو على إدواردو كامافينغا.
وكان كوادرا فرنانديز مسؤولاً أيضًا عن تقنية حكم الفيديو في المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والتي لم يحذر فيها الحكم من الخطأ الذي تعرض له جود بيلينغهام في بداية اللعب والذي أدى إلى هدف موراتا.
وفاز ريال مدريد 3/0 على قادش أمس السبت في الجولة الـ14 من الليغا.
وافتتح المهاجم البرازيلي رودريغو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 14، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
وعاد رودريغو وسجل الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 64 بطريقة مشابهة للهدف الأول.
واختتم جود بيلينغهام ثلاثية ريال مدريد في الدقيقة 74 بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من رودريغو.
وصعد ريال مدريد، مؤقتا، إلى صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم بنقطة عن جيرونا الذي لعب 13 مباراة.