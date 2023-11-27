مودريتش لحكم مباراة ريال مدريد وقادش: هل يمكنك معاملتي بهذه الطريقة؟ (فيديو)

وتابع مودريتش: "لقد احتججت أمامك ثلاث مرات.. لم أقلل من احترامك أبدًا ولا أستطيع التحدث معك".

ووفقا لصحيفة "ماركا" فقد يكون مودريتش منزعجًا من تحكيم كوادرا فرنانديز، الذي أظهر في الشوط الأول بطاقتين صفراوين لريال مدريد وبالتحديد لفيدي فالفيردي وفيرلاند ميندي".

وكان كوادرا فرنانديز هو الحكم المسؤول عن تقنية الـ"VAR" في الكلاسيكو الأخير الذي تواجه فيه ريال مدريد وبرشلونة، حيث لم ينبه الحكم بوجود ركلة جزاء محتملة من رونالد أراوخو على إدواردو كامافينغا.

وكان كوادرا فرنانديز مسؤولاً أيضًا عن تقنية حكم الفيديو في المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والتي لم يحذر فيها الحكم من الخطأ الذي تعرض له جود بيلينغهام في بداية اللعب والذي أدى إلى هدف موراتا.