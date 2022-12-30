عنود الأسمري تكتب التاريخ كأول حكم سعودية تحصل على الشارة الدولية من الفيفا

دخلت الحكمة السعودية عنود الأسمري تاريخ كرة القدم في المملكة، بعد اختيارها كأول حكم كرة قدم للسيدات، ضمن القائمة الدولية للحكام لعام 2023.

وأصبحت عنود الأسمري أول حكم سعودية تحصل على الشارة الدولية من جانب الفيفا.