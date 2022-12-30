عنود الأسمري تكتب التاريخ كأول حكم سعودية تحصل على الشارة الدولية من الفيفا
عنود الأسمري دخلت ضمن القائمة الدولية للحكام لعام 2023.
دخلت الحكمة السعودية عنود الأسمري تاريخ كرة القدم في المملكة، بعد اختيارها كأول حكم كرة قدم للسيدات، ضمن القائمة الدولية للحكام لعام 2023.
وأصبحت عنود الأسمري أول حكم سعودية تحصل على الشارة الدولية من جانب الفيفا.
عنود الأسمري أصبحت أول حكمة سعودية تدخل القائمة الدولية لحكام الفيفا في التاريخ
وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن اختيار عنود الأسمري ضمن القائمة الدولية للحكام لعام 2023، لتصبح أول حكمة سعودية تدخل القائمة في التاريخ.
وتم اختيار عنود الأسمري لتكون الحكم الرابع في نهائي دوري السعودية للسيدات لكرة القدم الموسم الماضي.
عنود الأسمري كانت قد بدأت في مجال التحكيم عام 2018 وأدارت عدة مباريات في دوري السعودية للسيدات الموسمين الماضي والجاري.
وشاركت عنود الأسمري في برنامج المعايشة في كأس العرب للسيدات التي جرت العام الماضي في القاهرة.