شوخان نور الدين تسجل 15 هدفًا في فوز الهلال على سما (18-0) في الدوري السعودي للسيدات

بينما فاز النصر على مضيفه شعلة الشرقية بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي النهضة بالدمام، حيث سجلت رباعية النصر اللاعبات "إيزابيلا دي أجوير، مباركة الصيعري، حصة العيسى، غادة العيادي"، بينما وقعت العنود العويد على هدف الشعلة.

وحققت سيدات الشباب فوزًا على الأهلي بنتيجة (2-1)، في المباراة المقامة على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويتصدر النصر الدوري الممتاز للسيدات برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق الأهداف عن الهلال "الوصيف"، واليمامة "الثالث"، بينما يأتي الشباب في المركز الرابع برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.