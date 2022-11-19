شوخان نور الدين تسجل 15 هدفًا في فوز الهلال على سما (18-0) في الدوري السعودي للسيدات
اقتنص فريق الكرة بنادي الهلال السعودي للسيدات فوزا كبيرا على نظيره سما بنتيجة (18-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي الممتاز للسيدات "موسم 2022-2023".
وسجلت العراقية شوخان نور الدين لاعبة الهلال 15 هدفا بمفردها في المباراة.
وأصبحت شوخان تتصدر ترتيب هدافات الدوري السعودي برصيد 22 هدفا من 4 مباريات فقط.
وسيلاقي الهلال نظيره الأهلي ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم السيدات يوم الجمعة 2 ديسمبر القادم.
بينما فاز النصر على مضيفه شعلة الشرقية بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي النهضة بالدمام، حيث سجلت رباعية النصر اللاعبات "إيزابيلا دي أجوير، مباركة الصيعري، حصة العيسى، غادة العيادي"، بينما وقعت العنود العويد على هدف الشعلة.
وحققت سيدات الشباب فوزًا على الأهلي بنتيجة (2-1)، في المباراة المقامة على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
ويتصدر النصر الدوري الممتاز للسيدات برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق الأهداف عن الهلال "الوصيف"، واليمامة "الثالث"، بينما يأتي الشباب في المركز الرابع برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.