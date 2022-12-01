مباراة ألمانيا وكوستاريكا: ستيفاني فرابارت تنهي انتظارا دام 92 عاما لمشاهدة امرأة تدير مباراة في كأس العالم

دخلت الفرنسية ستيفاني فرابارت التاريخ اليوم الخميس بعدما أنهت انتظارا دام 92 عاما لتصبح أول امرأة تدير مباراة في كأس العالم لكرة القدم للرجال في مواجهة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة.

وقادت فرابارت (38 عاما) أول طاقم تحكيمي نسائي خالص في كأس العالم للرجال في المباراة التي أقيمت باستاد البيت مع مساعدتيها، نيوزا باك من البرازيل وكارين دياز من المكسيك.

وتوج هذا الاختيار مسيرة لامعة للفرنسية فرابارت التي بدأت في إدارة مباريات في سن 13 عاما في منطقتها بشمال غرب باريس حيث نشأت.