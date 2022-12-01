مباراة ألمانيا وكوستاريكا: ستيفاني فرابارت تنهي انتظارا دام 92 عاما لمشاهدة امرأة تدير مباراة في كأس العالم
دخلت الفرنسية ستيفاني فرابارت التاريخ اليوم الخميس بعدما أنهت انتظارا دام 92 عاما لتصبح أول امرأة تدير مباراة في كأس العالم لكرة القدم للرجال في مواجهة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة.
وقادت فرابارت (38 عاما) أول طاقم تحكيمي نسائي خالص في كأس العالم للرجال في المباراة التي أقيمت باستاد البيت مع مساعدتيها، نيوزا باك من البرازيل وكارين دياز من المكسيك.
وتوج هذا الاختيار مسيرة لامعة للفرنسية فرابارت التي بدأت في إدارة مباريات في سن 13 عاما في منطقتها بشمال غرب باريس حيث نشأت.
وسطرت فرابارت اسمها في كتب التاريخ حين أصبحت أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في 2019 وكانت بين أميان وستراسبورج.
وفي نفس العام، أدارت فرابارت أيضا مباراة كأس السوبر الأوروبية بين ليفربول وتشيلسي لتصبح أول امرأة تدير مباراة أوروبية كبرى للرجال.
وفي 2020، أصبحت أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا حين تولت مسؤولية مباراة يوفنتوس ودينامو كييف.
وقالت فرابارت التي كانت أيضا الحكم الرابع خلال تعادل المكسيك السلبي مع بولندا في كأس العالم في قطر: "كأس العالم للرجال أهم مسابقة رياضية في العالم".
"كنت أول امرأة تدير مباريات في فرنسا وأوروبا ولذلك أعرف كيفية مواجهة مختلف المواقف".
وفي العام الماضي، أصبحت فرابار أول امرأة تدير مباراة في تصفيات كأس العالم في مواجهة بين هولندا ولاتفيا بينما أدارت هذا العام نهائي كأس فرنسا بين نيس ونانت.
وفازت الفرنسية، التي اكتسبت شغفها بكرة القدم من والدها، ثلاث مرات بجائزة أفضل حكم بين السيدات في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.
ونالت فرابارت تقديرا كبيرا على إنجازاتها التي وصفها مدرب كوستاريكا لويس فرناندو سواريز بأنها خطوة للأمام بالنسبة للمرأة في "رياضة متحيزة ضد المرأة".