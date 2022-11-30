ستيفاني فرابارت تكتب التاريخ.. الفيفا يُعيّن أول طاقم تحكيم نسائي خالص في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الثلاثاء، أن الثلاثي: ستيفاني فرابارت، ونيوزا باك، وكارين دياز، سيصبح أول طاقم تحكيم نسائي خالص يدير مباراة في كأس العالم للرجال، حيث تم اختيارهن لتولي مسؤولية مباراة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة يوم الخميس.

وستكون "فرابارت" التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك، الأسبوع الماضي، الحكم الرئيس لتحقق إنجازًا جديدًا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال، في مارس/ آذار، وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا العام 2020.