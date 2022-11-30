ستيفاني فرابارت تكتب التاريخ.. الفيفا يُعيّن أول طاقم تحكيم نسائي خالص في كأس العالم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الثلاثاء، أن الثلاثي: ستيفاني فرابارت، ونيوزا باك، وكارين دياز، سيصبح أول طاقم تحكيم نسائي خالص يدير مباراة في كأس العالم للرجال، حيث تم اختيارهن لتولي مسؤولية مباراة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة يوم الخميس.
وستكون "فرابارت" التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك، الأسبوع الماضي، الحكم الرئيس لتحقق إنجازًا جديدًا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال، في مارس/ آذار، وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا العام 2020.
وسيساعد الفرنسية، البالغة من العمر 38 عامًا، البرازيلية نيوزا والمكسيكية دياز.
كما تشارك في البطولة في قطر سليمة موكانسانجا من رواندا، وياماشيتا يوشيمي من اليابان.
الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت كتبت اسمها في تاريخ كرة القدم، بعد أن أصبحت أول امرأة "حكم ساحة" تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للرجال بشكل رسمي خلال لقاء يوفنتوس ودينامو كييف.
وأدارت فرابارت مباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي، وكذلك أدارت مباراة ليستر سيتي وزوريا في الدوري الأوروبي الشهر الماضي.