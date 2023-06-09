ماتيو كوفاسيتش يوافق على الانتقال لمانشستر سيتي

وأضاف رومانو المتخصص في سوق الانتقالات: "يريد كوفاسيتش الانتقال، والخطوة التالية يجب أن تكون بين الناديين، حيث سيناقش تشيلسي ومانشستر سيتي الرسوم بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، تشيلسي منفتح على بيع اللاعب".

وانضم كوفاسيتش، البالغ من العمر 29 عامًا، لتشيلسي من ريال مدريد في 2019، وينتهي تعاقد الطرفين في يونيو 2024.

وشارك كوفاسيتش في الموسم المنقضي مع تشيلسي في 37 مباراة سجل فيها هدفين وصنع 2.