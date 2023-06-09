ماتيو كوفاسيتش يوافق على الانتقال لمانشستر سيتي
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط تشيلسي وافق على الانتقال لمانشستر سيتي هذا الصيف.
وكتب فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه في موقع "تويتر": "وافق ماتيو كوفاسيتش الآن على الشروط الشخصية مع مانشستر سيتي بعد أن تم كشف المحادثات المتقدمة بالفعل الأسبوع الماضي".
وأضاف رومانو المتخصص في سوق الانتقالات: "يريد كوفاسيتش الانتقال، والخطوة التالية يجب أن تكون بين الناديين، حيث سيناقش تشيلسي ومانشستر سيتي الرسوم بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، تشيلسي منفتح على بيع اللاعب".
وانضم كوفاسيتش، البالغ من العمر 29 عامًا، لتشيلسي من ريال مدريد في 2019، وينتهي تعاقد الطرفين في يونيو 2024.
وشارك كوفاسيتش في الموسم المنقضي مع تشيلسي في 37 مباراة سجل فيها هدفين وصنع 2.
ويتردد أن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع كوفاسيتش؛ لاقتراب رحيل لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندغان الذي يرتبط بالانضمام لبرشلونة، أو العودة إلى بروسيا دورتموند حيث ينتهي عقده في 30 يونيو الحالي.
وبشكل عام لعب كوفاسيتش مع تشيلسي 221 مباراة سجل فيها 6 أهداف وصنع 15، وسبق أن لعب مع ريال مدريد 109 مباريات سجل فيها 3 أهداف وصنع 8.
ويملك كوفاسيتش في رصيده سجلًا مميزًا من الألقاب، حيث فاز بـ 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا بينها 3 مع ريال مدريد، و3 ألقاب في كأس العالم للأندية، ولقب في الدوري الإسباني، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في كل من كأس السوبر الإسباني والدوري الأوروبي.