وكيل غوندوغان يرد على تقارير اقترابه من تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي

حرص إلهان، وكيل الألماني إلكاي غوندوغان، نجم مانشستر سيتي، على الرد على أنباء اقتراب الأخير من تجديد تعاقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الأيام القليلة المقبلة.

وينتهي عقد غوندوغان مع مانشستر سيتي في الـ30 من يونيو الجاري، وبالتالي، يحق للألماني الدولي الرحيل عن الفريقي مجانًا، فيما تكهنت التقارير بإمكانية انتقاله إلى برشلونة في صفقة حرة.

وقال إلهان في تصريحات لفابرزيو رومانو، صحفي "سكاي سبورت إيطاليا"، والتي نشرها عبر حسابه الموثق على تويتر بخصوص "تمديد التعاقد مع مانشستر سيتي، لم يتم الاتفاق على أي شيء مع سيتي أو أي فريق آخر".

وأضاف: "التقارير الأخيرة ليست صحيحة. إلكاي يركز فقط على نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل".