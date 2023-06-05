وكيل غوندوغان يرد على تقارير اقترابه من تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي
حرص إلهان، وكيل الألماني إلكاي غوندوغان، نجم مانشستر سيتي، على الرد على أنباء اقتراب الأخير من تجديد تعاقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الأيام القليلة المقبلة.
وينتهي عقد غوندوغان مع مانشستر سيتي في الـ30 من يونيو الجاري، وبالتالي، يحق للألماني الدولي الرحيل عن الفريقي مجانًا، فيما تكهنت التقارير بإمكانية انتقاله إلى برشلونة في صفقة حرة.
وقال إلهان في تصريحات لفابرزيو رومانو، صحفي "سكاي سبورت إيطاليا"، والتي نشرها عبر حسابه الموثق على تويتر بخصوص "تمديد التعاقد مع مانشستر سيتي، لم يتم الاتفاق على أي شيء مع سيتي أو أي فريق آخر".
وأضاف: "التقارير الأخيرة ليست صحيحة. إلكاي يركز فقط على نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل".
ويلعب مانشستر سيتي ضد إنتر في نهائي دوري الأبطال السبت المقبل في إسطنبول.
بينما قاد غوندوغان فريقه سيتي للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، يوم السبت الماضي، وسجل النجم الألماني ثنائية فوز الفريق في المباراة.
وبعد المباراة قال غوندوغان في تصريحات إعلامية: "لست بحاجة إلى مثل هذه الأيام لأشعر بالتقدير مع مانشستر سيتي، أنا أشعر بالخصوصية في هذا النادي، وأنا أعرف ذلك ولهذا السبب أنا هنا منذ 7 سنوات، ولكن لم يتقرر أي شيء بعد، سنرى ماذا سيحدث".
وجمع مانشستر سيتي بين ثنائية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.
ولا يزال أمامه مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم السبت المقبل.