نادي الشباب يتفق مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا

وعمل بيريرا مدربا في ألمانيا وتركيا والصين واليونان والبرتغال، وحقق لقب الدوري في البرتغال واليونان والصين.

ومن المقرر أن يلعب الشباب مع ضمك.

وسبق أن قاد فيتور بيريرا تدريب الأهلي السعودي وحصل معه على المركز الثالث، وخسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويملك الشباب 21 نقطة من 19 مباراة، ويتقدم بـ8 نقاط على الحزم الأخير.

وفاز الشباب 5 مرات وتعادل 6 وخسر 8 مرات، في 19 جولة بالدوري السعودي.

وسبق أن ارتبط الشباب بالتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعد إقالته من تدريب روما، لكن بعد ذلك تردد أن مورينيو ينتظر العودة إلى مانشستر يونايتد.