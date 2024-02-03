نادي الشباب يتفق مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا
كشفت صحيفة "الرياضية" عن اتفاق نادي الشباب السعودي مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، حتى نهاية الموسم الحالي.
يمتد عقد الشباب وفيتور بيريرا لستة أشهر، وينتظر أن تحسم الأمور بالتوقيع النهائي قريبًا.
وكان الشباب قد أقال المدرب الكرواتي بيسكان بسبب تراجع نتائج الفريق، واقترابه من مراكز الهبوط في الدوري السعودي.
وذكرت "الرياضية" أنه حال تمَّ التوقيع الرسمي سيصل فيتور بيريرا خلال الأسبوع الحالي، قبل استئناف مباريات الدوري السعودي في 15 فبراير المقبل.
وعمل بيريرا مدربا في ألمانيا وتركيا والصين واليونان والبرتغال، وحقق لقب الدوري في البرتغال واليونان والصين.
ومن المقرر أن يلعب الشباب مع ضمك.
وسبق أن قاد فيتور بيريرا تدريب الأهلي السعودي وحصل معه على المركز الثالث، وخسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويملك الشباب 21 نقطة من 19 مباراة، ويتقدم بـ8 نقاط على الحزم الأخير.
وفاز الشباب 5 مرات وتعادل 6 وخسر 8 مرات، في 19 جولة بالدوري السعودي.
وسبق أن ارتبط الشباب بالتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعد إقالته من تدريب روما، لكن بعد ذلك تردد أن مورينيو ينتظر العودة إلى مانشستر يونايتد.