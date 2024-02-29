رسميًا وبعكس التسريبات.. إعلان عقوبة رونالدو

وجاء الإيقاف بسبب تصرفات رونالدو أثناء احتفاله في مباراة الشباب، حيث توجه رونالدو إلى مدرجات جماهير الشباب الذين هتفوا باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طوال المباراة، وقام بوضع يده على أذنه، في إشارة إلى عدم تمكنه من سماعهم، قبل أن يقوم بحركة غير أخلاقية بيده اليمنى، وذلك عقب هدف تاليسكا الثالث.

وعلى عكس التسريبات، قررت اللجنة إيقاف رونالدو مباراة واحدة فقط، حيث أشارت عدة تقارير إلى أنه سيتم إيقاف النجم البرتغالي لمباراتين على الأقل.