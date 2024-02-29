رسميًا وبعكس التسريبات.. إعلان عقوبة رونالدو
قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي لمباراة واحدة.
وجاء الإيقاف بسبب تصرفات رونالدو أثناء احتفاله في مباراة الشباب، حيث توجه رونالدو إلى مدرجات جماهير الشباب الذين هتفوا باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طوال المباراة، وقام بوضع يده على أذنه، في إشارة إلى عدم تمكنه من سماعهم، قبل أن يقوم بحركة غير أخلاقية بيده اليمنى، وذلك عقب هدف تاليسكا الثالث.
وعلى عكس التسريبات، قررت اللجنة إيقاف رونالدو مباراة واحدة فقط، حيث أشارت عدة تقارير إلى أنه سيتم إيقاف النجم البرتغالي لمباراتين على الأقل.
وفي بيان رسمي قبلت لجنة الانضباط والأخلاق شكوى الشباب ضد رونالدو شكلا وموضوعا.
كما استندت في قرارها بمخاطبة رونالدو والناقل الرسمي لتزويد اللجنة باللقطات الرسمية.
وقررت اللجنة عقاب رونالدو بالإيقاف مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف ريال مضيفة بأن القرار غير قابل للاستئناف.
وتم توزيع الـ30 ألف ريال، 10 آلاف للاتحاد السعودي، و20 ألف لنادي الشباب
ويلعب النصر مباراته القادمة اليوم الخميس أمام الحزم ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي على ملعب "الأول بارك".