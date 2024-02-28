موجه إلى "الانضباط".. أول تعليق من رونالدو على أزمة الاحتفالية
كشفت تقارير صحفية عن الإفادة التي قدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، للجنة الانضباط، التابعة لاتحاد الكرة السعودي، بشأن الحركة التي وصفت بالمسيئة والتي قام بها أمام جمهور الشباب، في اللقاء الذي جمعهما، مؤخرا بدوري روشن.
وعقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، توجه رونالدو إلى مدرجات جماهير الشباب الذين هتفوا باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طوال المباراة، وقام بوضع يده على أذنه، في إشارة إلى عدم تمكنه من سماعهم، قبل أن يقوم بحركة غير أخلاقية بيده اليمنى، ما دفع إدارة الأخير لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي.
ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادر، مضمون إفادة كريستيانو رونالدو، للجنة، حيث قال: "أحترم كل الأندية.. والحركة الصادرة في اللقطة تعبر عن القوة والانتصار وليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا".
وشهدت التدريبات الجماعية لنادي النصر، يوم الثلاثاء، مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل طبيعي، الذي من المتوقع صدور قرار ضده من جانب لجنة الانضباط، خلال الساعات المقبلة.
يذكر أن رونالدو تلقى سابقا عقوبتين في أوروبا قبل قدومه للدوري السعودي.
وقام رونالدو بحركة غير أخلاقية عام 2019 مع يوفنتوس الإيطالي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، وهي حركة شبيهة لما قام به أمام جماهير نادي الشباب في الديربي الذي كسبه نادي النصر.
وعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النجم البرتغالي بغرامة مالية بقيمة 20 ألف يورو، بعد قيامه، كما وصف بيان الاتحاد الأوروبي، بالحركة "غير الأخلاقية"، مكتفياً بغرامة مالية دون اللجوء إلى عقوبة الإيقاف.
وفي حادثته الأخيرة قبل الانضمام للنصر، عُوقب النجم البرتغالي من لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي، بعد صدور مقطع فيديو من مشجع أثناء مرور رونالدو بالممر ورميه لهاتف محمول كان بيد مشجع، بعد نهاية مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في منافسات الدوري الإنجليزي.