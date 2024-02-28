موجه إلى "الانضباط".. أول تعليق من رونالدو على أزمة الاحتفالية

كشفت تقارير صحفية عن الإفادة التي قدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، للجنة الانضباط، التابعة لاتحاد الكرة السعودي، بشأن الحركة التي وصفت بالمسيئة والتي قام بها أمام جمهور الشباب، في اللقاء الذي جمعهما، مؤخرا بدوري روشن.

وعقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، توجه رونالدو إلى مدرجات جماهير الشباب الذين هتفوا باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طوال المباراة، وقام بوضع يده على أذنه، في إشارة إلى عدم تمكنه من سماعهم، قبل أن يقوم بحركة غير أخلاقية بيده اليمنى، ما دفع إدارة الأخير لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي.