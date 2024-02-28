ليس ميسي.. مفاجأة جديدة حول سبب انفعال رونالدو أمام الشباب
فجَّر الإعلامي السعودي القريب من نادي النصر، عبدالعزيز المريسل، مفاجأة بالكشف عن تفاصيل جديدة تخص أزمة البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأرسلت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب إفادة لرونالدو حول الاحتفالية التي أثارت جدلًا خلال مباراة النصر والشباب بالدوري السعودي.
وتقدَّم نادي الشباب بشكوى ضد اللاعب بسبب احتفالية اعتبرها البعض مسيئة.
وتردد أن سبب انفعال رونالدو وإشارته تجاه الجماهير هو هتاف البعض "ميسي، ميسي" في إشارة إلى الغريم التقليدي لمهاجم النصر على مدار سنوات.
وغرد المريسل :"مخطئ من يعتقد أن #كريستيانو رونالدو منزعج من ذكر اسم ميسي؛ فهذا أمر معتاد عليه طوال مشواره.
لكنه كان منزعجًا من تصرف غير جيد من قِبل البعض صوب عائلته".
وتابع :"من حقك محاولة استفزاز لاعب قوي كرونالدو لكن ليس من حقك ان تذكر عائلته بشي حتى لو مجرد ذكر الاسم فقط".
وواصل المريسل في تغريدة أخرى :"اذا أخطأ كريستانو رونالدو فلابد أن يعاقب، لكن هل خطئه مثبت بالناقل الرسمي".
وأتم :"ان كان كذلك فشخصياً أول من يطالب بعقوبته ، لكن ان لم يثبت خطئه من خلال الناقل الرسمي و لا بتقرير من مراقب المباراة و تمت معاقبته لوجود مقطع مسجل بالجوال كما يقال فلابد العمل بهذا المبدأ على الجميع".
ويعول المنتمون لنادي النصر السعودي على عدم معاقبة رونالدو على عدم بث لقطة الاحتفالية عبر لقطات البث الرسمية.
وقالت صحيفة الرياضية في تقرير سابق أن لجنة الانضباط تتجه لإيقاف رونالدو مباراتين مع غرامة مالية.