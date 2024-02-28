ليس ميسي.. مفاجأة جديدة حول سبب انفعال رونالدو أمام الشباب

فجَّر الإعلامي السعودي القريب من نادي النصر، عبدالعزيز المريسل، مفاجأة بالكشف عن تفاصيل جديدة تخص أزمة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأرسلت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب إفادة لرونالدو حول الاحتفالية التي أثارت جدلًا خلال مباراة النصر والشباب بالدوري السعودي.

وتقدَّم نادي الشباب بشكوى ضد اللاعب بسبب احتفالية اعتبرها البعض مسيئة.

وتردد أن سبب انفعال رونالدو وإشارته تجاه الجماهير هو هتاف البعض "ميسي، ميسي" في إشارة إلى الغريم التقليدي لمهاجم النصر على مدار سنوات.

وغرد المريسل :"مخطئ من يعتقد أن #كريستيانو رونالدو منزعج من ذكر اسم ميسي؛ فهذا أمر معتاد عليه طوال مشواره.

لكنه كان منزعجًا من تصرف غير جيد من قِبل البعض صوب عائلته".