كورتوا يدعم لوكاكو ضد دي بروين في نهائي دوري أبطال أوروبا

وقاربت مسابقة دوري أبطال أوروبا على النهاية، وسينحصر اللقب بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان اللذين سيتقابلان في النهائي يوم 10 يونيو.

ونشرت قناة " Prime Video Sport" عن مصادر مقربة من الحارس البلجيكي، تقريرًا قالت فيه إن كورتوا يدعم لوكاكو ويتمنى فوز إنتر ميلان باللقب على حساب مانشستر سيتي الذي يضم صديقه السابق كيفين دي بروين.

وخرج ريال مدريد من دور نصف النهائي، بعد خسارته أمام مانشستر سيتي 51 بنتيجة المباراتين.