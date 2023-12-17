ترتيب الدوري الألماني: باير ليفركوزن يعزز صدارته بالفوز على فرانكفورت
سجل فيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن هدفا وساهم في هدفين آخرين ليقود فريقه للفوز 3-صفر على ضيفه أينتراخت فرانكفورت اليوم الأحد ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق سبع نقاط مؤقتا.
افتتح فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم، أهدافه بعد 14 دقيقة من البداية عندما توغل المهاجم الدولي النيجيري بونيفاس البالغ عمره 22 عاما داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة منخفضة مرت من مدافعين اثنين ولحارس كيفن تراب ليحرز هدفه التاسع هذا الموسم.
وسدد أليخاندرو جريمالدو ركلة حرة اصطدمت بالعارضة قبل عشر دقائق من الاستراحة قبل أن يضاعف يريمي فريمبونغ النتيجة في الدقيقة 51 من متابعة تسديدة بونيفاس التي ردها الحارس تراب.
وبعدها بست دقائق أرسل بونيفاس تمريرة بينية إلى فلوريان فيرتس ليجعل النتيجة 3-صفر حيث أرسل الدولي الألماني تسديدة من فوق رأس الحارس.
ورفع ليفركوزن، الذي سدد في إطار المرمى مرتين قرب النهاية عن طريق فيرتس وبييرو هينكابي، رصيده إلى 39 نقطة.
بينما يحتل بايرن ميونيخ حامل اللقب، الذي يستضيف شتوتغارت رابع الترتيب في وقت لاحق اليوم ولديه مباراة مؤجلة، المركز الثاني وله 32 نقطة.
ويتوقف الدوري الألماني في العطلة الشتوية بعد مباريات الجولة المقبلة يومي الثلاثاء والأربعاء على أن يُستأنف في 12 يناير كانون الثاني المقبل.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الألماني: