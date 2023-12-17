ترتيب الدوري الألماني: باير ليفركوزن يعزز صدارته بالفوز على فرانكفورت

افتتح فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم، أهدافه بعد 14 دقيقة من البداية عندما توغل المهاجم الدولي النيجيري بونيفاس البالغ عمره 22 عاما داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة منخفضة مرت من مدافعين اثنين ولحارس كيفن تراب ليحرز هدفه التاسع هذا الموسم.

وسدد أليخاندرو جريمالدو ركلة حرة اصطدمت بالعارضة قبل عشر دقائق من الاستراحة قبل أن يضاعف يريمي فريمبونغ النتيجة في الدقيقة 51 من متابعة تسديدة بونيفاس التي ردها الحارس تراب.

وبعدها بست دقائق أرسل بونيفاس تمريرة بينية إلى فلوريان فيرتس ليجعل النتيجة 3-صفر حيث أرسل الدولي الألماني تسديدة من فوق رأس الحارس.