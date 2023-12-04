تفاعل مع ظهور جدة مهاجم ليفركوزن في المدرجات (فيديو)

حرص الدولي النيجيري فيكتور بونيفاس، هداف باير ليفركوزن الألماني، على تواجد جدته في المدرجات، مساء الأحد، حيث شهدت على تألقه أمام بروسيا دورتموند.

وسجل باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني هدفًا في الدقيقة الـ79 عن طريق فيكتور بونيفاس ليتعادل 1-1 مع ضيفه دورتموند، ليتعثر للمرة الأولى بعد ثمانية انتصارات متتالية بالدوري.

ويظل ليفركوزن، والذي فاز في آخر 14 مباراة له في جميع المسابقات، في الصدارة برصيد 35 نقطة دون أي خسارة.

وتم تداول عدة مقاطع فيديو تظهر فرحة عارمة من جدة اللاعب في المدرجات وهي تستمع للمذيع الداخلي للملعب وهو يردد اسم بونيفاس.