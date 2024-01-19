عقوبات صارمة ضد عادل عمروش بعد تصريحات ضد المغرب

عمروش قال عقب مباراة الفريقين، الأربعاء الماضي، إن المغرب يتمتع بنفوذ كبير داخل دائرة اتخاذ القرارات في كرة القدم الأفريقية ويؤثر على تعيين الحكام.

وقال الاتحاد التنزاني لكرة القدم إن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أوقفت المدرب ثماني مباريات بعد شكوى تقدم بها المغرب.

ولم يُصدِر (الكاف) أي بيان بشأن القرار حتى الآن.