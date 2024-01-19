عقوبات صارمة ضد عادل عمروش بعد تصريحات ضد المغرب
لم يُصدِر (الكاف) أي بيان بشأن القرار حتى الآن.
تعرض عادل عمروش مدرب تنزانيا للإيقاف في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم؛ بسبب تصريحاته المسيئة ضد المغرب الذي فاز على فريقه 3-صفر في مباراته الافتتاحية بالبطولة يوم الأربعاء الماضي.
لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أوقفت المدرب ثماني مباريات بعد شكوى تقدم بها المغرب.
الاتحاد التنزاني لكرة القدم
عمروش قال عقب مباراة الفريقين، الأربعاء الماضي، إن المغرب يتمتع بنفوذ كبير داخل دائرة اتخاذ القرارات في كرة القدم الأفريقية ويؤثر على تعيين الحكام.
وقال الاتحاد التنزاني لكرة القدم إن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أوقفت المدرب ثماني مباريات بعد شكوى تقدم بها المغرب.
ولم يُصدِر (الكاف) أي بيان بشأن القرار حتى الآن.
وقال كليفورد ماريو نديمبو المتحدث باسم الاتحاد التنزاني: "في خطوة أخرى، أوقف الاتحاد التنزاني المدرب عمروش".
وأضاف: "ونتيجة لهذا القرار تم تعيين حميد موروكو مدربا مؤقتا وسيساعده جوما مجوندا".