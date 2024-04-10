بالزي العربي.. رونالدو ينشر تهنئة خاصة بالعيد (صورة)
حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على تهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.
ونشر رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس"، صورته بالزي السعودي، معلقًا عليها: "عيد مبارك.. أتمنى لكم كل الفرح والسلام والسعادة في هذا اليوم المميز".
واعتاد رونالدو على مدار مسيرته على تهنئة الأمة الإسلامية بالأعياد والمناسبات المختلفة.
وظهر رونالدو في أكثر من مناسبة مرتديًا الزي السعودي، لا سيما في الاحتفالات باليوم الوطني، كما شارك السعوديين احتفالاتهم عبر رقصة "العرضة" الشهيرة.
وكان رونالدو خاض، يوم الإثنين، مع فريقه النصر مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي المقامة حاليًا في الإمارات، وودع البطولة بالخسارة 1-2.
وتعرض النجم البرتغالي للطرد خلال المباراة بعد قيامه بالاحتكاك دون كرة مع السعودي علي البليهي مدافع الهلال، ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.
رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي برصيد 29 هدفًا.