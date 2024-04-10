بالزي العربي.. رونالدو ينشر تهنئة خاصة بالعيد (صورة)

وكان رونالدو خاض، يوم الإثنين، مع فريقه النصر مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي المقامة حاليًا في الإمارات، وودع البطولة بالخسارة 1-2.

وتعرض النجم البرتغالي للطرد خلال المباراة بعد قيامه بالاحتكاك دون كرة مع السعودي علي البليهي مدافع الهلال، ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي برصيد 29 هدفًا.