حقيقة عقد رونالدو مؤتمرا صحفيا للحديث عن أزمة مباراة السوبر السعودي
كشفت تقارير إعلامية حقيقة الأنباء التي ترددت عن اعتزام البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عقد مؤتمر صحفي للحديث عن الأزمة الأخيرة التي شهدتها مباراة السوبر السعودي أمام الهلال، وتعرض خلالها للطرد.
رونالدو تحصل على كارت أحمر مباشر، في مباراة النصر أمام الهلال، مساء الإثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.
وظهر رونالدو وهو يُطرد بعد كرة مشتركة جمعته بمدافع الهلال علي البليهي على خط التماس للحصول على الكرة بعد خروجها لرمية تماس.
تعد البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها "الدون" في الديربي أمام الهلال الأولى له مع النصر في 56 مباراة.
وزعمت تقارير أن رونالدو سيعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن أسباب خسارة النصر أمام الهلال، وحالة الطرد التي تعرض لها وقضايا أخرى، ولم يخرج أي تأكيد أو نفي من مسؤولي النصر بشأن هذه التقارير، حتى الآن.
من جانبه، قال الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "من المؤسف محاولة تمرير خبر كاذب بأن اللاعب (العالمي) للفريق (المحلي) يريد أن يتحدث عن أشياء سلبية لم يشاهدها إلا ثلة من المتعصبين، ويريدون تسويق الفكرة على العالم أجمع بطريقة إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت، وطالما هذه الفكرة موجودة فهم لن يتقدموا ربع خطوة للأمام".
وأضاف: "البعض يريد تعاملا خاصا مع النجم العالمي "رونالدو" وكأنه لاعب يجب ألا يطبق عليه القانون، قانون كرة القدم على الجميع ومن يمارس تصرفات خارجه عن الروح الرياضية فعليه أن يكون جاهزًا لقرارات الحكم".
وتابع: "الضغط الذي يمارس على حكم بعد نهاية المباراة ليس موجها له.. بل للآخرين الذين سيحكمون مباريات مقبلة، ومفاده انتبهوا سنفعل بكم كما فعلنا بهذا الحكم، لذلك أقول لمن سيواجه ذلك الفريق إذا لم تطلب حكما أجنبيا لا يشعر بالضغوط فتحمل ما سيحصل لك جراء هذه الضغوط التي لا يتحملها أحد".
وأوضحت تقارير صحفية أن الحكم وصف في تقريره الواقعة بـ"استخدام رونالدو للكوع بقوة مفرطة لضرب البليهي".
ووفقا للتقارير، فإن اللائحة تنص على الإيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف ريال، نتيجة التصرف المشين.
وحقق الهلال الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل "الزعيم" لمقابلة الاتحاد في المباراة النهائية، غدا الخميس.
من المعروف عن البليهي قدرته على استفزاز نجوم كرة القدم العالمية كما حدث مع كريستيانو رونالدو، وسبق أن احتك وحاول استفزاز النجم العالمي ليونيل ميسي خلال مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022.