حقيقة عقد رونالدو مؤتمرا صحفيا للحديث عن أزمة مباراة السوبر السعودي

كشفت تقارير إعلامية حقيقة الأنباء التي ترددت عن اعتزام البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عقد مؤتمر صحفي للحديث عن الأزمة الأخيرة التي شهدتها مباراة السوبر السعودي أمام الهلال، وتعرض خلالها للطرد.

رونالدو تحصل على كارت أحمر مباشر، في مباراة النصر أمام الهلال، مساء الإثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وظهر رونالدو وهو يُطرد بعد كرة مشتركة جمعته بمدافع الهلال علي البليهي على خط التماس للحصول على الكرة بعد خروجها لرمية تماس.

تعد البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها "الدون" في الديربي أمام الهلال الأولى له مع النصر في 56 مباراة.

وزعمت تقارير أن رونالدو سيعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن أسباب خسارة النصر أمام الهلال، وحالة الطرد التي تعرض لها وقضايا أخرى، ولم يخرج أي تأكيد أو نفي من مسؤولي النصر بشأن هذه التقارير، حتى الآن.