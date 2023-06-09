مانشستر سيتي يُطيح بريال مدريد من صدارة الأندية "الأعلى قيمة سوقية"

وصنَّف تقرير موقع "فوتبول بنشمارك" أبرز 32 ناديًا في أوروبا بناءً على سلسلة من المعايير، بما في ذلك تقييمات بياناتها المالية وقيمة الفريق وحجم سوق البث الخاص بها.

وجاء سيتي الذي يخوض السبت في إسطنبول المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة ضد إنتر ميلان الإيطالي في المركز الأول بقيمة 4.073 مليار يورو (4.39 مليار دولار).

وأوضح الموقع أن هذا الرقم جعل النادي الإنجليزي يتفوّق على ريال مدريد، بطل أوروبا العام الماضي الذي تراجع إلى المركز الثاني بفارق ضئيل بواقع 4.006 مليار يورو.

واحتل العملاق الإسباني والقاري صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية العريقة (14) الصدارة في السنوات الأربع الماضية.