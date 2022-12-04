أهداف مباراة إنجلترا والسنغال (فيديو)

تقدم جوردان هندرسون لاعب منتخب إنجلترا، بهدف لصالح منتخب بلاده في شباك السنغال، خلال المباراة التي تقام بين المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًّا في قطر.

وأحرز هندرسون هدف إنجلترا الأول في الدقيقة 39، بعد أن قابل عرضية زميله بيلينغهام، وسدد أرضية قوية في الشباك السنغالية.

وأضاف هاري كين الهدف الثاني لإنجلترا قبيل نهاية الشوط الأول.

وعزز بوكايو ساكا تقدم إنجلترا بالهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني، بنفس الطريقة التي اُحرز بها الهدف الأول