أهداف مباراة إنجلترا والسنغال (فيديو)
تقدم جوردان هندرسون لاعب منتخب إنجلترا، بهدف لصالح منتخب بلاده في شباك السنغال، خلال المباراة التي تقام بين المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًّا في قطر.
وأحرز هندرسون هدف إنجلترا الأول في الدقيقة 39، بعد أن قابل عرضية زميله بيلينغهام، وسدد أرضية قوية في الشباك السنغالية.
وأضاف هاري كين الهدف الثاني لإنجلترا قبيل نهاية الشوط الأول.
وعزز بوكايو ساكا تقدم إنجلترا بالهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني، بنفس الطريقة التي اُحرز بها الهدف الأول
وتأهلت إنجلترا دون عناء كبير إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد الفوز 3-صفر على السنغال في استاد البيت اليوم الأحد.
ورغم البداية القوية للسنغال، فقد تقدم جوردان هندرسون بهدف لإنجلترا في الدقيقة 38، وأضاف القائد هاري كين هدفا قبل الاستراحة مباشرة، ليهز الشباك لأول مرة في البطولة الجارية.
وجاء الهدف الثالث من بوكايو ساكا، الذي دخل التشكيلة الأساسية بدلا من ماركوس راشفورد، في الدقيقة 57.
وستصبح إنجلترا على موعد مع مباراة قوية في دور الثمانية أمام فرنسا التي تفوقت 3-1 على بولندا في وقت سابق اليوم.
ووصلت إنجلترا بذلك إلى 12 هدفا في قطر لتعادل أفضل حصيلة لها في نسخة 2018 في روسيا عندما بلغت آنذاك الدور قبل النهائي. وكانت إنجلترا قد سجلت 11 هدفا في مشوار فوزها بكأس العالم 1966.