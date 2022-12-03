السنغال تسعى لإنهاء معاناة المنتخبات الأفريقية أمام إنجلترا

تسعى السنغال لتحقيق مفاجأة جديدة تضاف إلى قائمة النتائج غير المتوقعة الكثيرة التي شهدها كأس العالم لكرة القدم غدا الأحد عندما تلتقي في دور الستة عشر مع إنجلترا التي لم يسبق لها الخسارة أمام فريق أفريقي.

وقد لا يكون المدرب أليو سيسيه حاضرا لإدارة فريقه من الملعب بسبب المرض، بينما يفتقد المنتخب السنغالي جهود لاعب الوسط المحوري إدريسا غانا جي الذي يغيب للإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية أمام الإكوادور في ختام دور المجموعات.

وأبلغ ريجي بوجار، مساعد مدرب السنغال، الصحفيين اليوم السبت "إنه (سيسيه) مريض منذ يومين وسمح لنا بتولي مسؤولية مران الأمس وفقا لتعليماته بالطبع، آمل أن يتمكن من القدوم غدا والجلوس على المقعد إلى جانب اللاعبين، ولكننا على يقين من أنه سيكون مع الفريق في الساعة العاشرة مساء".

ولم تخسر إنجلترا في 20 مباراة واجهت فيها منتخبات أفريقية، بينها سبع مباريات في كأس العالم.