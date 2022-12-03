السنغال تسعى لإنهاء معاناة المنتخبات الأفريقية أمام إنجلترا
تسعى السنغال لتحقيق مفاجأة جديدة تضاف إلى قائمة النتائج غير المتوقعة الكثيرة التي شهدها كأس العالم لكرة القدم غدا الأحد عندما تلتقي في دور الستة عشر مع إنجلترا التي لم يسبق لها الخسارة أمام فريق أفريقي.
وقد لا يكون المدرب أليو سيسيه حاضرا لإدارة فريقه من الملعب بسبب المرض، بينما يفتقد المنتخب السنغالي جهود لاعب الوسط المحوري إدريسا غانا جي الذي يغيب للإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية أمام الإكوادور في ختام دور المجموعات.
وأبلغ ريجي بوجار، مساعد مدرب السنغال، الصحفيين اليوم السبت "إنه (سيسيه) مريض منذ يومين وسمح لنا بتولي مسؤولية مران الأمس وفقا لتعليماته بالطبع، آمل أن يتمكن من القدوم غدا والجلوس على المقعد إلى جانب اللاعبين، ولكننا على يقين من أنه سيكون مع الفريق في الساعة العاشرة مساء".
ولم تخسر إنجلترا في 20 مباراة واجهت فيها منتخبات أفريقية، بينها سبع مباريات في كأس العالم.
وخسرت المنتخبات الأفريقية ثماني من أصل تسع مباريات في الأدوار الإقصائية بكأس العالم واجهت فيها فرقا أوروبية، وكان سيسيه موجودا في الانتصار الأفريقي الوحيد الذي حققته السنغال على السويد لتتأهل إلى دور الثمانية في 2002.
وفي مستهل مشوارها في تلك النسخة من كأس العالم، فازت السنغال على فرنسا حاملة اللقب آنذاك.
وقال بوجار "عندما يتحدث يستعين بالبيانات وخبرته الشخصية، كان جزءا من ذلك الفريق الرائع في 2002 وأعتقد أن الفريق يثق فيه بسبب تلك الخبرة التي حظي بها كلاعب".
وأضاف "الفوز على إنجلترا سيكون إنجازا هائلا، لا أعرف أهميته مقارنة بفوز 2002، فقد كان ذلك مهما أيضا، إذا استطعت الفوز على فريق بحجم إنجلترا، فإن هذا يعكس التقدم الذي أحرزناه".
ومنذ توليه المسؤولية في 2015، قاد سيسيه المنتخب السنغالي لتحقيق إنجازات بينها الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخها هذا العام.