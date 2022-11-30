ساوثغيت قبل مواجهة السنغال في دور الـ16: إنجلترا أكثر ثقة هذه المرة
قال غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، إن طموحاته الآن أكبر مما كانت عليه عندما بلغ فريقه الدور قبل النهائي لكأس العالم قبل أربع سنوات في روسيا وعبَّر عن تفاؤله بحظوظ إنجلترا في مباراة دور الستة عشر أمام السنغال يوم الأحد في قطر.
وتأهل منتخب إنجلترا لمرحلة خروج المغلوب بعدما تصدر المجموعة الثانية أمس الثلاثاء بفوزه على ويلز 3-صفر بفضل ثنائية ماركوس راشفورد وهدف فيل فودن.
وقال ساوثغيت الذي سجل فريقه تسعة أهداف في ثلاث مباريات في قطر للصحفيين "هناك عقلية مختلفة وثقة أكبر. أهدافنا مختلفة هذه المرة، في روسيا كان الفريق يسأل نفسه.. هل نستطيع الفوز بمباراة في دور خروج المغلوب؟
"هناك المزيد من الطموحات الآن والمزيد من الثقة والخبرة في المباريات الكبيرة".
وكان وصول إنجلترا لقبل النهائي في روسيا مفاجأة، حيث كانت توقعات ما قبل البطولة متواضعة. لكن بعد أن احتل الفريق المركز الثاني في بطولة أوروبا 2020 والتشكيلة القوية التي يملكها ساوثغيت أصبحت إنجلترا من المرشحين للقب في الدوحة.
وأضاف ساوثغيت "نحن سعداء بما حققناه حتى هذه اللحظة لكن المرحلة الحاسمة بدأت للتو".
ويشتهر ساوثغيت بولائه للاعبين الذين خدموه جيدًا، لكنه أجرى أربعة تغييرات على تشكيلته الأساسية أمس الثلاثاء أمام ويلز وسيواجه صعوبة في الاختيار قبل مباراة السنغال.
ويملك راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، الذي لعب أساسيا مع إنجلترا للمرة الأولى في 18 شهرًا، ثلاثة أهداف في النسخة الحالية لكأس العالم وبات يتقاسم صدارة الهدافين بينما رد فودن الجميل لمدربه ساوثجيت على ضمه للتشكيلة.
ولم يهز كين، الذي سجل 51 هدفًا مع إنجلترا ويتأخر بفارق هدفين عن الرقم القياسي الذي يحمله واين روني، الشباك حتى الآن في النسخة الحالية لكأس العالم لكن إنجلترا أثبتت مع ذلك قدرتها على الفوز.
ومنح ساوثغيت فرصة المشاركة لمعظم تشكيلته المؤلفة من 26 لاعبًا.
ومع غياب البطاقات الصفراء وفي ظل وجود تشكيلة مكتملة للاختيار من بينها، فإن ساوثغيت لديه مجموعة من الخيارات التي يحسد عليها مع وصول البطولة لمراحلها الحاسمة.
وأشار ساوثغيت "نريد خيارات كثيرة من أجل تعزيز العمق في التشكيلة. كان من المهم أيضا بالنسبة لنا الليلة أن يحصل كايل ووكر على دقائق للعب وكذلك كالفن فيليبس. أنت لا تعرف مطلقًا متى سنحتاج إلى هذا العمق".
وستدخل إنجلترا مباراتها أمام السنغال بصفتها من أبرز المرشحين للفوز خاصة في غياب المهاجم ساديو ماني بسبب الإصابة.
وتألق منتخب السنغال ليبلغ دور الستة عشر بفوزه على قطر والإكوادور ويقول ساوثجيت إنه سيواجه منافسًا خطيرًا.
وأردف "نعلم أن الترشيحات في صالحنا.. لكننا سنواجه فريقًا خطيرًا للغاية".