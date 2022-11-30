ساوثغيت قبل مواجهة السنغال في دور الـ16: إنجلترا أكثر ثقة هذه المرة

قال غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، إن طموحاته الآن أكبر مما كانت عليه عندما بلغ فريقه الدور قبل النهائي لكأس العالم قبل أربع سنوات في روسيا وعبَّر عن تفاؤله بحظوظ إنجلترا في مباراة دور الستة عشر أمام السنغال يوم الأحد في قطر.

وتأهل منتخب إنجلترا لمرحلة خروج المغلوب بعدما تصدر المجموعة الثانية أمس الثلاثاء بفوزه على ويلز 3-صفر بفضل ثنائية ماركوس راشفورد وهدف فيل فودن.

وقال ساوثغيت الذي سجل فريقه تسعة أهداف في ثلاث مباريات في قطر للصحفيين "هناك عقلية مختلفة وثقة أكبر. أهدافنا مختلفة هذه المرة، في روسيا كان الفريق يسأل نفسه.. هل نستطيع الفوز بمباراة في دور خروج المغلوب؟

"هناك المزيد من الطموحات الآن والمزيد من الثقة والخبرة في المباريات الكبيرة".