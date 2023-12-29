عن طريق الخطأ.. كشف تعليمات أرتيتا للاعبي آرسنال في الخسارة أمام ويستهام (صورة)

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، كشف، عن طريق الخطأ، تعليماته للاعبيه خلال الخسارة 0/2 أمام ويستهام أمس الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم تصوير ميكيل أرتيتا وهو يحمل مذكرة يحث فيها لاعبيه على مهاجمة منطقة الجزاء لويستهام، لكن التعليمات فشلت.

وسدد لاعبو الغانرز 30 تسديدة على المرمى في ملعب الإمارات خلال الخسارة المفاجئة أمام ويستهام، لكنهم لم يتمكنوا من إيجاد طريق لتجاوز فريق المدرب ديفيد مويز، الذي سجل هدفين من تسديدتين فقط على المرمى.