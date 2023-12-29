عن طريق الخطأ.. كشف تعليمات أرتيتا للاعبي آرسنال في الخسارة أمام ويستهام (صورة)
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، كشف، عن طريق الخطأ، تعليماته للاعبيه خلال الخسارة 0/2 أمام ويستهام أمس الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتم تصوير ميكيل أرتيتا وهو يحمل مذكرة يحث فيها لاعبيه على مهاجمة منطقة الجزاء لويستهام، لكن التعليمات فشلت.
وسدد لاعبو الغانرز 30 تسديدة على المرمى في ملعب الإمارات خلال الخسارة المفاجئة أمام ويستهام، لكنهم لم يتمكنوا من إيجاد طريق لتجاوز فريق المدرب ديفيد مويز، الذي سجل هدفين من تسديدتين فقط على المرمى.
وأجرى أرتيتا مجموعة من التغييرات الهجومية حيث دفع بإيدي نكيتياه وريس نيلسون وإميل سميث رو، لكن لم ينجح أي منهم في التسجيل.
وظهرت صورة تكشف تعليمات أرتيتا للاعبي آرسنال لمهاجمة منطقة الجزاء لويستهام، رغم أن تعليماته لم تلق آذانًا صماء حيث صمد الفريق الزائر بشكل مثير للإعجاب.
وتُظهر الصور قيام أرتيتا بتدوين ملاحظة تطلب من لاعبي آرسنال الدخول إلى منطقة جزاء ويستهام في الشوط الأول، بالإضافة إلى عدد قليل من التعليمات التكتيكية التي توضح التغييرات في نظامهم.
لكن ثلاثي الهجوم المكون من بوكايو ساكا وغابرييل جيسوس وغابرييل مارتينيلي أمضوا ليلة سيئة أمام المرمى واعترف أرتيتا بعد المباراة أن لاعبيه لم يكونوا فعالين بما يكفي في الثلث الأخير.
وقال المدرب الإسباني لوسائل الإعلام بعد المباراة: "فاز ويستهام بالمباراة ولكن أعتقد أننا نستحق المزيد، لقد حاولنا وحاولنا وحاولنا ولكن ربما كان الفارق في الصندوق، عليك أن تُحدِث الفارق في الصندوق".
وتابع: "نريد أن نكون في القمة لكن نشعر بخيبة أمل كبيرة جدًا، لقد كانت لدينا سيطرة كبيرة على المباراة".
وأوضح مدرب آرسنال: "كانت ليلة مخيبة للآمال، علينا أن نستعد لمباراة كبيرة ضد فولهام، سيطرنا لمدة 100 دقيقة، عندما كانت لدينا مواقف كبيرة، كان لدينا لاعبون داخل منطقة الجزاء بشكل حر تمامًا، أعتقد أن اللاعبين بذلوا مجهودًا هائلًا".
وأردف: "لدينا مباراة أخرى خلال 72 ساعة، هذه كرة القدم، وعلينا أن نتحسن في بعض المجالات".