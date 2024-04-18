رئيس برشلونة يشعل الكلاسيكو بتصريح ناري

أشعل رئيس برشلونة خوان لابورتا الكلاسيكو أمام ريال مدريد بتصريح ناري اليوم الخميس.

ويحل برشلونة الجريح ضيفًا على ريال مدريد، يوم الأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني على ريال مدريد على ملعب سانتاغو برنابيو.

ولم يرغب لابورتا في الحديث عن برشلونة بعد الخروج مع ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة 1/4 أمام باريس سان جيرمان.

إلا أن لابورتا قال إن ما يتعين على برشلونة القيام به الآن هو "الفوز في مدريد".

وعانى مشجعو برشلونة من 3 انتكاسات، في العام 2024، حيث ودَّع الفريق كأس السوبر الإسباني، يوم 14 يناير، وكأس ملك إسبانيا، يوم 24 يناير، ودوري أبطال أوروبا يوم 16 أبريل.