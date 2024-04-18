رئيس برشلونة يشعل الكلاسيكو بتصريح ناري
أشعل رئيس برشلونة خوان لابورتا الكلاسيكو أمام ريال مدريد بتصريح ناري اليوم الخميس.
ويحل برشلونة الجريح ضيفًا على ريال مدريد، يوم الأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني على ريال مدريد على ملعب سانتاغو برنابيو.
ولم يرغب لابورتا في الحديث عن برشلونة بعد الخروج مع ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة 1/4 أمام باريس سان جيرمان.
إلا أن لابورتا قال إن ما يتعين على برشلونة القيام به الآن هو "الفوز في مدريد".
وعانى مشجعو برشلونة من 3 انتكاسات، في العام 2024، حيث ودَّع الفريق كأس السوبر الإسباني، يوم 14 يناير، وكأس ملك إسبانيا، يوم 24 يناير، ودوري أبطال أوروبا يوم 16 أبريل.
واللقب الرابع والأخير الذي يمكن لبرشلونة القتال من أجله هو الدوري الإسباني، لكن المهمة ليست سهلة، حيث يتأخر بثماني نقاط عن المتصدر ريال مدريد.
والخيار الوحيد لمواصلة القتال مع بعض الأمل هو الفوز على ريال مدريد في معقله وتقليص الفارق إلى 5 نقاط.
وقال خوان لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "علينا أن نفوز في مدريد".
وقالت الصحيفة إن الفوز هو "الرصاصة الأخيرة" التي يملكها برشلونة لتجنب توديع الدوري الإسباني، وإن الخسارة ستترك الفريق الكتالوني متأخرًا بـ11 نقطة، ووقتها سيكون اللقب في "جيوب لاعبي المدرب كارلو أنشيلوتي.
ومنذ خسارة برشلونة 3/5 على ملعبه أمام فياريال، يوم 27 يناير، لم يخسر النادي الكتالوني في الدوري الإسباني في 10 مباريات.
وفاز برشلونة 8 مرات وتعادل مرتين.
لكن الخسارة 1/4 أمام باريس سان جيرمان والخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أشعلا الأجواء في برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد.