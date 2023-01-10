رياضة
ترتيب دوري يلو بعد تعادل الأهلي مع القادسية
الأهلي يواصل نزيف النقاط
واصل النادي الأهلي نزيف النقاط في دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" بعدما تعادل 1/1 مع ضيفه القادسية.
وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، لحساب الجولة الـ16 لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، تقدم سايمون مسوفا لنادي القادسية بالدقيقة الثانية من زمن المباراة، بعد عرضية أرضية من زميله، ليسددها في المرمى.
الأهلي في المركز السادس بعد نزيف النقاط
واستغل حسن العلي الخطأ الفادح الذي وقع فيه الحارس الجزائري رايس مبولحي، ليسدد الكرة في المرمى بالدقيقة 54، ويتمكن من تسجيل هدف التعادل.
وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 25 في المركز السادس، كما رفع القادسية رصيده إلى النقطة 17 في المركز الـ12.
بدوره واصل الفيصلي تمسكه بقمة الترتيب، بتغلبه على مضيفه العين 1 /صفر ليرفع رصيده 34 نقطة، وبقي العين على 15 نقطة في المركز الـ15.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري يلو: