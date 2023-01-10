ترتيب دوري يلو بعد تعادل الأهلي مع القادسية

واستغل حسن العلي الخطأ الفادح الذي وقع فيه الحارس الجزائري رايس مبولحي، ليسدد الكرة في المرمى بالدقيقة 54، ويتمكن من تسجيل هدف التعادل.

وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 25 في المركز السادس، كما رفع القادسية رصيده إلى النقطة 17 في المركز الـ12.