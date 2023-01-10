الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد القادسية في دوري "يلو" السعودي

يحل الأهلي ضيفاً على منافسه القادسية في مواجهة قوية تقام، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لدوري "يلو" بالمملكة العربية السعودية.

وتقام ضمن منافسات الجولة ذاتها مواجهة تجمع بين فريقي الشعلة والرياض، كما يلعب العين مع الفيصلي.

وتعادل العروبة دون أهداف مع ضيفه أحد في افتتاح هذه الجولة عقب تأجيل مباراة القيصومة مع الخلود كما فاز جدة على ضيفه الجبلين بنتيجة 2-0.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة الأهلي ضد القادسية في دوري يلو.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية"، في الساعة الخامسة و40 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة Ksa Sports 2 بصوت المعلق عبد الإله العمري.