الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد القادسية في دوري "يلو" السعودي
يحل الأهلي ضيفاً على منافسه القادسية في مواجهة قوية تقام، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لدوري "يلو" بالمملكة العربية السعودية.
وتقام ضمن منافسات الجولة ذاتها مواجهة تجمع بين فريقي الشعلة والرياض، كما يلعب العين مع الفيصلي.
وتعادل العروبة دون أهداف مع ضيفه أحد في افتتاح هذه الجولة عقب تأجيل مباراة القيصومة مع الخلود كما فاز جدة على ضيفه الجبلين بنتيجة 2-0.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة الأهلي ضد القادسية في دوري يلو.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية"، في الساعة الخامسة و40 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة Ksa Sports 2 بصوت المعلق عبد الإله العمري.
ترتيب الفريقين
يحتل القادسية المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة، وحقق الفريق 4 انتصارات وتعادل 4 مرات وتلقى 6 هزائم.
وسجل القادسية 12 هدفاً واستقبل 15 هدفاً، وللفريق مباراة مؤجلة ضد أحد في الجولة الخامسة عشرة.
ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 24 نقطة، وحقق الفريق 6 انتصارات وتعادل 6 مرات وتلقى هزيمة واحدة.
وسجل الأهلي 17 هدفاً واستقبل 8 أهداف وهو صاحب أقوى دفاع في دوري يلو، ويتبقى للفريق مواجهة مؤجلة ضد الفيصلي تقام يوم السبت المقبل، ثم لقاء آخر ضد الجبلين مؤجل يقام في الـ24 من يناير الجاري.
وتقابل الفريقان يوم الـ14 من مايو 2021 وفاز الأهلي بنتيجة 1-0 في دوري المحترفين وقبلها فاز القادسية على ملعبه بنتيجة 3-1.
أسلحة القادسية
يخوض القادسية اختباراً مهماً من أجل تحقيق الفوز على حساب الأهلي وتحسين ترتيبه.
ويقود القادسية مديره الفني التونسي الحبيب بن رمضان الذي حاول تنفيذ بعض الجمل التكتيكية خلال التدريبات الأخيرة بجانب متابعة لقاءات الأهلي للتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه.
ويعتمد القادسية على تشكيلة تضم حارس المرمى رايس مبولحي وأمامه الرباعي حسن الحربي وطاهر وادي وفارس العابدي وبرونو دوس أنجوس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سيدريك أميسي وبجواره عبد العزيز الناشي وعلى الأطراف أمادو موتاري وصالح أبو الشامات مع الثنائي والتر بواليا وسيمون موسوفا.
أوراق الأهلي
يتطلع الأهلي أيضاً لتحقيق الفوز على حساب القادسية وحسم النقاط الثلاث التي تقوده للاقتراب بقوة من المربع الذهبي قبل لقاء الفيصلي المؤجل.
ويقود الفريق الأهلاوي المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي يتطلع لفوز جديد بعد عبور الشعلة في الجولة الماضية.
ويقود الأهلي الحارس عبد الرحمن الصانبي وأمامه الرباعي باستوس وعبد الباسط هندي وعلي مجرشي وإبراهيم الزبيدي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فرانك كوم وبجواره إياد مدني ورياض بودبوز وعلى الأطراف حسن العلي وهيثم عسيري مع المهاجم عبد الله المقرن.
وقال عادل عبد الرحمن، مدرب الشباب الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن الأهلي فريق قوي ومميز وتواجده في دوري يلو من الأساس علامة استفهام كبيرة ولكنه قادر على العودة لدوري المحترفين.
وأشار إلى أن المدرب موسيماني قضى فترة ليست بقصيرة مع الأهلي وتفهم الأجواء هناك ويحتاج لتحقيق الانتصار خارج دياره لتأكيد جاهزيته لمواجهة أخرى قوية ضد الفيصلي المتصدر.
وأكد أن القادسية فريق يضم عناصر تملك الخبرات، مثل: مبولحي ودوس أنجوس، كما إن بواليا لاعب خطير وسريع.