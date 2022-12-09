كرواتيا تُطيح بالبرازيل وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم
منتخب كرواتيا يُنهي أحلام البرازيل في اللقب السادس ويصعد بركلات الترجيح
تغلبت كرواتيا بركلات الترجيح على البرازيل 4-2 لتحجز أول مقعد في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الجمعة.
وبعد تعادل في الوقت الأصلي دون أهداف بدا أن البرازيل تقترب من المربع الذهبي حين سجل نيمار بجهد فردي مميز قبل نهاية الشوط الإضافي الأول.
لكن برونو بتكوفيتش أدرك التعادل في الشوط الإضافي الثاني بتسديدة غيرت اتجاهها، لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح.
البرازيل فشلت في الحفاظ على تقدمها، واستقبلت هدفًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة لتودع المونديال
ونفذت كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الماضية، ركلاتها الأربع بنجاح فيما أهدر رودريجو وماركينيوس ركلتين للبرازيل.
وبهذا الفوز تنتظر كرواتيا الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا في نصف النهائي ليتجدد الصراع على مكان بالمباراة النهائية.