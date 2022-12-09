كرواتيا تُطيح بالبرازيل وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم

تغلبت كرواتيا بركلات الترجيح على البرازيل 4-2 لتحجز أول مقعد في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الجمعة.

وبعد تعادل في الوقت الأصلي دون أهداف بدا أن البرازيل تقترب من المربع الذهبي حين سجل نيمار بجهد فردي مميز قبل نهاية الشوط الإضافي الأول.

لكن برونو بتكوفيتش أدرك التعادل في الشوط الإضافي الثاني بتسديدة غيرت اتجاهها، لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح.