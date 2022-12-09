أهداف مباراة البرازيل وكرواتيا (فيديو)

تقدم البرازيلي نيمار بهدف لصالح فريقه في شباك كرواتيا، خلال المباراة التي تقام بين المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وعلى استاد المدينة التعليمية أحرز نيمار هدفًا قاتلا في شباك كرواتيا، في الدقيقة 105، بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وعلى عكس سير اللعب نجح البديل بيتكوفيتش في إدراك هدف التعادل لكرواتيا في الدقيقة 116، من تسديدة قوية ارتطمت بقدم لاعب البرازيل وسكنت شباك أليسون بيكر.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين ما أدى إلى اللجوء إلى الأشواط الإضافية.