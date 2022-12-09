أهداف مباراة البرازيل وكرواتيا (فيديو)
تقدم البرازيلي نيمار بهدف لصالح فريقه في شباك كرواتيا، خلال المباراة التي تقام بين المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.
وعلى استاد المدينة التعليمية أحرز نيمار هدفًا قاتلا في شباك كرواتيا، في الدقيقة 105، بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية.
وعلى عكس سير اللعب نجح البديل بيتكوفيتش في إدراك هدف التعادل لكرواتيا في الدقيقة 116، من تسديدة قوية ارتطمت بقدم لاعب البرازيل وسكنت شباك أليسون بيكر.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين ما أدى إلى اللجوء إلى الأشواط الإضافية.
ولم يطرأ أي تغيير على التشكيلة الأساسية لمنتخب البرازيل في مواجهة كرواتيا في دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة إذ استمر غياب الظهير الأيسر أليكس ساندرو لعدم تعافيه بشكل كامل من إصابة تعرض لها.
وسيلعب الظهير الأيمن دانيلو مجددا في الجانب الأيسر من الدفاع بينما يلعب إيدر ميليتاو قلب دفاع ريال مدريد بدلا منه في الجانب الأيمن كما حدث في المباراتين السابقتين.
وأجرى زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا تغييرين على تشكيلته الأساسية بعودة بورنا سوسا بعدما غاب عن مواجهة اليابان في دور الستة عشر بسبب المرض، بينما أفسح المهاجم برونو بتكوفيتش المجال لماريو باشاليتش لتعزيز خط الوسط.
وفيما يلي تشكيلة الفريقين:
البرازيل:
أليسون - إيدر ميليتاو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو - كاسيميرو - لوكاس باكيتا - نيمار - فينيسيوس جونيور - رافينيا - ريتشارليسون.
كرواتيا:
دومينيك ليفاكوفيتش - بورنا سوسا - إيفان بريشيتش - ديان لوفرين - ماتيو كوفاتشيتش - أندريه كراماريتش - لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماريو باشاليتش - يوسكو جفارديول - يوسيب يورانوفيتش.
وتأهل منتخب البرازيل في صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بالفوز على صربيا بنتيجة 2/0 ثم التغلب على سويسرا بنتيجة 1/0 والخسارة بنفس النتيجة أمام الكاميرون ثم الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 4/1 في ثمن النهائي.
فيما صعد منتخب كرواتيا وصيفا للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بالتعادل دون أهداف مع المغرب وبلجيكا والفوز على كندا بنتيجة 4/1 ثم التغلب على اليابان بنتيجة 3/1 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي والإضافي.