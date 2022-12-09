الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة البرازيل ضد كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم

يستضيف ملعب المدينة التعليمية مساء اليوم الجمعة المواجهة التي تجمع بين منتخبي البرازيل وكرواتيا ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة البرازيل ضد كرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر، فإلى السطور القادمة: