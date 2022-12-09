الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة البرازيل ضد كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم
يستضيف ملعب المدينة التعليمية مساء اليوم الجمعة المواجهة التي تجمع بين منتخبي البرازيل وكرواتيا ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة البرازيل ضد كرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (المدينة التعليمية) الساعة 18:00 بتوقيت قطر والسعودية.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق رؤوف خليف، وقناة بي إن سبورتس ماكس 3 بصوت المعلق عامر الخوذيري.
وتنقل المباراة عبر قناة الكأس إكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي، وقناة الكأس إكسترا 2 بصوت المعلق مشاري القرني.
مشوار المنتخبين
تأهل منتخب البرازيل في صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بالفوز على صربيا بنتيجة 2/0 ثم التغلب على سويسرا بنتيجة 1/0 والخسارة بنفس النتيجة أمام الكاميرون ثم الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 4/1 في ثمن النهائي.
وصعد منتخب كرواتيا وصيفا للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بالتعادل دون أهداف مع المغرب وبلجيكا والفوز على كندا بنتيجة 4/1 ثم التغلب على اليابان بنتيجة 3/1 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي والإضافي.
تاريخ المواجهات
تقابل المنتخبان لأول مرة في تجربة ودية عام 2005 انتهت بالتعادل بنتيجة 1/1 بعدما سجل نيكو كرانشار لصالح كرواتيا ولويز ريكاردينهو للبرازيل.
وتغلب منتخب البرازيل في كأس العالم 2006 بمرحلة المجموعات 1/0 سجله ريكاردو كاكا ثم تقابلا في مرحلة المجموعات بنسخة كأس العالم 2014 وفاز منتخب البرازيل بنتيجة 3/1.
وسجل للمنتخب البرازيلي نيمار "هدفين" أحدهما من ضربة جزاء وأوسكار دوس سانتوس بينما سجل لمنتخب كرواتيا اللاعب مارسيلو في مرماه.
وكان آخر لقاء بين المنتخبين قد أقيم على ملعب آنفيلد يوم 3 يونيو 2018 في تجربة ودية دولية فاز بها منتخب البرازيل بنتيجة 2/0.
أسلحة البرازيل
يسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق الفوز بلقب كأس العالم بعد غياب 20 عاما كاملة ولكن أحلام راقصي السامبا تصطدم بطموح المنتخب الكرواتي وصيف النسخة الماضية.
وقال تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن منتخب كرواتيا يمتلك قدرات بدنية مميزة ويقاتل داخل الملعب موضحا أن قوة المنافس تتمثل في خط الوسط الذي يجيد التحكم في الإيقاع.
ومن المرجح أن يعتمد المنتخب البرازيلي على تشكيلة تضم حارس المرمى أليسون باكير، وأمامه الرباعي تياغو سيلفا وماركينيوس وإيدير ميليتاو ودانيلو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره لوكاس باكيتا وعلى الأطراف رافينيا وفينيسيوس جونيور وفي الهجوم نيمار وريتشارليسون.
أوراق كرواتيا
يتطلع منتخب كرواتيا وصيف النسخة الماضية لمواصلة مشواره أملا في تحقيق اللقب لأول مرة في التاريخ.
وقال زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المواجهة ضد البرازيل ستكون الأصعب لفريقه في مشوار المونديال موضحا أنه لا يمكن مقارنة منتخب بلاده في النسخة الحالية بالنسخة الماضية التي وصل خلالها للنهائي لوجود عناصر جديدة في المنتخب.
ويعتمد منتخب كرواتيا على تشكيلة تضم حارس المرمى دومينيك ليفاكوفتش، وأمامه رباعي خط الدفاع ديان لوفرين ويوشكو جفارديول وجوسيب يورانوفيتش وبورنا سوسا.
ويقود خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش وبجواره ماتيو كوفاسيتش ولوكا مودريتش، مع ثلاثي خط الهجوم إيفان بيريسيتش وأندريج كراماريتش ونيكولا فلاسيتش.
وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن هناك تفاصيل مهمة ستحسم واقع المباراة على رأسها صمود كرواتيا في الثلث ساعة الأولى وعدم استقبال أي أهداف خاصة مع الضغط الهجومي البرازيلي.
وأشار إلى أن المنتخب الكرواتي لم يقدم الأداء المقنع ولكنه يملك لاعبين متميزين أصحاب خبرات يستطيعون توزيع مجهودهم مؤكدا أن المنتخب الكرواتي سيتأثر بدنياً بامتداد لقاءه ضد اليابان للوقت الإضافي والركلات الترجيحية.