الفيفا يُمهل كهربا 60 يومًا لتسديد غرامة الزمالك قبل منعه من ممارسة أي نشاط رياضي

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد وقع غرامة مالية على كهربا بقيمة مليوني دولار، مع فائدة بقيمة 5% من تاريخ توقيع العقوبة؛ وذلك بسبب انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي رغم سريان عقده حينها مع الزمالك.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أقامت جلسة استماع في أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، في قضيته مع نادي الزمالك، الخميس الماضي.

وانتهت مدة إيقاف كهربا التي فرضتها عليه المحكمة الرياضية الدولية، لكن دون أن يدفع اللاعب الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

وقال الفيفا في بيان رسمي: "في حالة عدم دفع محمود عبدالمنعم لغرامة الزمالك خلال 60 يومًا سيتم منع اللاعب من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر".

كما قرر الفيفا تغريم كهربا 30 ألف فرنك، يتم دفعها خلال 30 يومًا.