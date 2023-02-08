الفيفا يُمهل كهربا 60 يومًا لتسديد غرامة الزمالك قبل منعه من ممارسة أي نشاط رياضي
منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مُهلة أخيرة لمدة 60 يومًا للاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم النادي الأهلي المصري؛ لسداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك، قبل إيقافه مجددًا حال امتناعه لمرة ثانية عن تسديد الغرامة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد وقع غرامة مالية على كهربا بقيمة مليوني دولار، مع فائدة بقيمة 5% من تاريخ توقيع العقوبة؛ وذلك بسبب انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي رغم سريان عقده حينها مع الزمالك.
وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أقامت جلسة استماع في أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، في قضيته مع نادي الزمالك، الخميس الماضي.
وانتهت مدة إيقاف كهربا التي فرضتها عليه المحكمة الرياضية الدولية، لكن دون أن يدفع اللاعب الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.
وقال الفيفا في بيان رسمي: "في حالة عدم دفع محمود عبدالمنعم لغرامة الزمالك خلال 60 يومًا سيتم منع اللاعب من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر".
كما قرر الفيفا تغريم كهربا 30 ألف فرنك، يتم دفعها خلال 30 يومًا.
وجاء نص خطاب الفيفا كالتالي:
1- ثبت أن السيد محمود عبد المنعم عبد الحميد سلطان مسؤول عن الفشل للامتثال الكامل للحكم الصادر عن محكمة التحكيم للرياضة بتاريخ 29 مارس 2022 (المرجع. CAS 2020 / A / 7443 & CAS 2020 / A / 7446).
2. أمر السيد محمود عبد المنعم عبد الحميد سلطان بالدفع للزمالك على النحو التالي:
دفع مليوني دولار أمريكي كتعويض عن الإخلال بالعقد، ودفع 5٪ فائدة سنوياً على المبلغ المذكور اعتبارًا من 20 يونيو 2019 .
3 - منح السيد محمود عبد المنعم عبد الحميد سلطان مهلة نهائية قدرها 60 يوما من تاريخ الإخطار بالقرار الحالي لتسوية المبلغ المذكور.
عند انتهاء الموعد النهائي المذكور أعلاه وفي حالة استمراره التقصير أو عدم الامتثال الكامل للقرار خلال الفترة المنصوص عليها، الأمر الحالي بناء على طلب نادي الزمالك الرياضي إعادة تقديمه إلى لجنة الانضباط التابعة لـ FIFA من أجل فرض حظر على المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم على السيد محمود عبد المنعم عبد الحميد سلطان لمدة ستة (6) أشهر.
4. أمر السيد محمود عبد المنعم عبد الحميد سلطان بدفع غرامة مالية بمبلغ 30000 فرنك سويسري.
5. يتم دفع الغرامة في غضون 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار الحالي.
ورحل كهربا عن الزمالك صيف 2019 بداعي انتهاء عقده مع الفريق، بينما يؤكد الزمالك استمرار عقده حتى صيف 2022.
وانضم كهربا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ثم رحل مجانا إلى الأهلي المصري في يناير 2020.