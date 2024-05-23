رسميًا.. إعلان حل أزمة تتويج الهلال

ويخوض الهلال مباراتان في الدوري السعودي قبل ختام منافساته الأولى أمام الطائي الخميس والثانية ضد الوحدة يوم الإثنين القادم، وتعذر إقامة الاحتفال في هاتين المباراتين.

وأصدرت الرابطة، بيانًا قالت فيه: "قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إقامة حفل تتويج نادي الهلال بلقب بطل دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023-2024 في ملعب المملكة أرينا".

وأضافت: الاحتفال سيكون الجمعة الموافق 24 مايو في الساعة 21:00 بتوقيت السعودية.

وأكدت الرابطة أن تحديد الموعد جاء بتنسيق مع إدارة الهلال، نظراً لتعذر إقامة مباراة الهلال والطائي في ذات الملعب ونقلها لملعب نادي الشباب الخميس 23 مايو.