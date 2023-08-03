إيقاف رئيسة اتحاد ألعاب القوى الصومالية بعد فضيحة بسباق 100 متر

وشاركت نصرة أبوبكر علي في سباق 100 متر للسيدات في ألعاب الجامعات بالصين، لكنها أنهت السباق في المركز الأخير وبفارق أكثر من عشر ثوان خلف الفائزة بالسباق في زمن 11.58 ثانية.

وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنصرة غير المدربة (20 عاما) ولم تكن في إطار الشاشة عند وصول بقية العداءات إلى خط النهاية.

وقال محمد باري محمود وزير الرياضة الصومالي، إن تحقيقا أشرفت عليه اللجنة الأولمبية الصومالية كشف أن نصرة ليست رياضية أو عداءة.