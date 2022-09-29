الروبوت "كاسي" يدخل موسوعة غينيس برقم قياسي في سباق 100 متر

سجل روبوت ذو قدمين يُعرف باسم ”كاسي (Cassie)“ رقمًا قياسيا جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأسرع سباق عدو 100 متر بواسطة روبوت ذو قدمين.

وسجل كاسي الوقت التاريخي البالغ 24.73 ثانية، بدءا من وضع الوقوف والعودة إلى هذا الوضع بعد العدو، دون أي سقوط، بحسب ما أوردته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفي حين أن هذا أبطأ بأكثر من 15 ثانية من الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر للإنسان، الذي يحمله يوسين بولت في 9.58 ثانية، إلا أنه أسرع مما قد يستغرقه معظم البشر للركض بنفس المسافة.

ووصف جوناثان هيرست أستاذ الروبوتات بولاية أوريغون، والذي قاد تطوير الروبوت، بأنه ”لحظة فاصلة كبيرة“، وقال: ”قد يكون هذا أول روبوت ذو قدمين يتعلم الجري، لكنه لن يكون الأخير“.

ويعتمد الرقم القياسي البالغ 100 متر على الإنجازات السابقة للروبوت، بما في ذلك الركض لمسافة 5 كيلومترات في عام 2021 في ما يزيد قليلاً عن 53 دقيقة.

وأكمل ”كاسي“ 5 كيلومترات في حرم جامعة ولاية أوريغون بدون قيود وبشحن بطارية واحد.

ويمتلك الروبوت ركبتين تنحنيان مثل النعامة، ويعمل بدون كاميرات أو مستشعرات خارجية – كما لو كان أعمى – باستخدام التعلم الآلي للتحكم في مشيته.

من جهته، قال طالب الدراسات العليا ديفين كراولي، الذي قاد جهود موسوعة غينيس: ”لقد عملنا على بناء التفاهم لتحقيق هذا الرقم القياسي العالمي على مدى السنوات العديدة الماضية، حيث ركضنا مسافة 5 كيلومترات وصعود ونزل السلالم أيضًا“.

وأضاف: ”لطالما استخدمت مناهج التعلم الآلي للتعرف على الأنماط، مثل التعرف على الصور، ولكن إنشاء سلوكيات تحكم للروبوتات أمر جديد ومختلف“.

وتم تدريب كاسي لما يعادل عام كامل في بيئة محاكاة، مضغوطة لمدة أسبوع من خلال تقنية حوسبة تُعرف باسم ”الموازاة“، ويتضمن ذلك عمليات وحسابات متعددة تحدث في نفس الوقت، مما يسمح للروبوت بخوض مجموعة من الخبرات التدريبية في وقت واحد.

وبحسب الباحث، كان التحدي المتبقي هو جعل الروبوت يبدأ بشكل موثوق من وضع قائم بذاته، ثم الركض، ثم العودة إلى الوضع المستقل دون السقوط، ولمعالجة هذا الأمر، انتقل الباحثون بين شبكتين عصبيتين: واحدة يمكنها العمل والأخرى يمكنها الوقوف.

وتم تطوير كاسي خلال 16 شهرا، بمنحة بقيمة مليون دولار من وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة الأمريكية (DARPA)، بالإضافة إلى تمويل من مؤسسة العلوم الوطنية.