رسميا.. كريستيانو رونالدو يحمل شارة قيادة فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان (فيديو)

وستكون المباراة أول مواجهة بين رونالدو (37 عاما) لاعب النصر الحالي ضد ميسي الفائز بكأس العالم 2022 في قطر منذ تسجيل اللاعب البرتغالي هدفين في فوز يوفنتوس 3-0 على برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

كما أن من المنتظر أن تكون أول مباراة لرونالدو في السعودية منذ انتقاله إلى النصر الشهر الماضي في صفقة ضخمة لمدة عامين ونصف العام.

ونشر حساب موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه تغريدة المستشار تركي على حساباتهم على تويتر أيضا.

وقبل أيام كشف المستشار تركي عن أن الأرجنتيني مارسيلو غالاردو المدير الفني السابق لريفر بليت سيكون مدربا لفريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان.