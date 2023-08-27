الدوري الألماني.. هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوغسبورغ

أنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرز أحدهما فيليكس أودوخاي، لاعب أوغسبورغ بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32، وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني له في المباراة والثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 60، قبل أن يسجل أوغسبورغ هدف حفظ ماء الوجه عن طريق ديون درينا في الدقيقة 86.