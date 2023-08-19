أول أهداف هاري كين مع بايرن ميونخ بالدوري الألماني (فيديو)
كين يتألق بهدف وتمريرة حاسمة في فوز بايرن ميونخ على فيردر بريمن بالدوري الألماني
سجل هاري كين، المنضم في صفقة قياسية إلى بايرن ميونخ، هدفا وصنع آخر ليقود حامل اللقب للفوز 4-صفر على فيردر بريمن، في بداية مظفرة لموسم دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة.
كين قائد إنجلترا أحرز الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 74
هاري كين انتقل إلى بايرن الأسبوع الماضي مقابل 100 مليون يورو (108.68 مليون دولار)، في أغلى صفقة بتاريخ الدوري الألماني؛ لحل المشاكل الهجومية للبطل البافاري.
وأحرز كين قائد إنجلترا الهدف الثاني في الدقيقة 74، بعد أن منح ليروي ساني تمريرة حاسمة ليفتتح التسجيل بالدقيقة الرابعة.
وأضاف ساني هدفا آخر في الدقيقة 90، وأكمل ماتيس تيل الرباعية في الوقت بدل الضائع.
وتعرض بايرن لهزيمة قاسية 3-صفر على ملعبه من رازن بال شبورت لايبزيغ في كأس السوبر الألمانية، الأسبوع الماضي، حين شارك كين بديلا في الشوط الثاني عقب انتقاله من توتنهام هوتسبير.