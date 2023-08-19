أول أهداف هاري كين مع بايرن ميونخ بالدوري الألماني (فيديو)

سجل هاري كين، المنضم في صفقة قياسية إلى بايرن ميونخ، هدفا وصنع آخر ليقود حامل اللقب للفوز 4-صفر على فيردر بريمن، في بداية مظفرة لموسم دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة.