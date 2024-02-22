مبتعدًا عن الروح الرياضية.. ميسي يراوغ لاعبًا مصابًا (فيديو)

أثار ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي جدلًا بعدما راوغ لاعبًا مصابًا أثناء سقوطه أرضًا خلال مباراة افتتاح الدوري الأمريكي.

وحقق إنتر ميامي فوزًا بهدفين دون رد على ريال سالت ليك ليظفر بأول 3 نقاط في الموسم.