مبتعدًا عن الروح الرياضية.. ميسي يراوغ لاعبًا مصابًا (فيديو)
اتهم كثيرون ميسي بالابتعاد عن الروح الرياضية
أثار ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي جدلًا بعدما راوغ لاعبًا مصابًا أثناء سقوطه أرضًا خلال مباراة افتتاح الدوري الأمريكي.
وحقق إنتر ميامي فوزًا بهدفين دون رد على ريال سالت ليك ليظفر بأول 3 نقاط في الموسم.
وأثناء إحدى هجمات إنتر ميامي كان مدافع ريال سالت ساقطًا على أرض الملعب ليقوم ميسي بتمرير الكرة من فوقه ثم سدد على المرمى.
وتسبب تصرف ميسي في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهم كثيرون ميسي بالابتعاد عن الروح الرياضية بسبب تصرفه تجاه اللاعب المصاب واستكمال الهجمة خلال سقوطه.
وصنع ميسي هدفًا وشارك في آخر لينجو إنتر ميامي من انتفاضة ريال سولت ليك بعد الاستراحة ليفوز 2-صفر في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم 2024.
وسيسافر ميامي لمواجهة فريق ديفيد بيكام السابق لوس أنجليس جالاكسي يوم الأحد المقبل في ولاية كاليفورنيا.