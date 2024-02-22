أسيست ومهارات خارقة.. ملخص أداء ميسي في أول فوز بالموسم الجديد (فيديو)

سجل هدفي إنتر ميامي روبيرت تايلور، ودييغو غوميس، في مباراة أهدر فيها إنتر ميامي عددا كبيرا من الفرص.

وشهدت المباراة تواجد عائلة ميسي، بالإضافة إلى النجم ويل سميث، وديفيد بيكهام مالك النادي أيضا.