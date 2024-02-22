أسيست ومهارات خارقة.. ملخص أداء ميسي في أول فوز بالموسم الجديد (فيديو)
حقق إنتر ميامي كأس الدوريات الموسم الماضي
قدم ليونيل ميسي أداءا مميزا في فوز إنتر ميامي بهدفين دون رد على ريال سالت ليك بالجولة الأولى من مباريات الدوري الأمريكي الممتاز.
ولم يسجل ميسي الذي شارك أساسيا رفقة لويس سواريز، وبوسكيتس وألبا، لكنه صنع هدفا وقدم للجماهير فاصلا مهاريا مميزا.
سجل هدفي إنتر ميامي روبيرت تايلور، ودييغو غوميس، في مباراة أهدر فيها إنتر ميامي عددا كبيرا من الفرص.
وشهدت المباراة تواجد عائلة ميسي، بالإضافة إلى النجم ويل سميث، وديفيد بيكهام مالك النادي أيضا.
ولم يظهر إنتر ميامي بشكل مميز خلال فترة الإعداد، لكنه نجح في تحقيق الفوز في أول مباراة ضمن منافسات القسم الشرقي.
وحقق إنتر ميامي كأس الدوريات الموسم الماضي