وفاة لاعب برلين الألماني ذي الـ15 عامًا نتيجة تعرضه للضرب من لاعب ميتز الفرنسي
أعلنت الشرطة الألمانية القبض على مراهق من ناد فرنسي لكرة القدم بعد شجار عقب مباراة فريقه برلين أمام ميتز الفرنسي، أصيب فيها لاعب برلين البالغ من العمر 15 عاما بجروح خطيرة أدت إلى وفاته.
وقام لاعب كرة القدم البالغ من العمر 16 عامًا بضرب أحد لاعبي الفريق المنافس، وهو شاب يبلغ من العمر 15 عامًا من برلين، وضربه في رأسه وحنجرته.
ووقع الحادث خلال بطولة في ألمانيا ضمت 16 فريقا معظمهم من أوروبا.
وقالت الشرطة الألمانية في بيان إن الضحية “سقط على الأرض ما دفع إلى نقله إلى العناية المركزة.. تم نقل الشاب على الفور إلى أقرب مستشفى من قبل خدمات الطوارئ، حيث تبين أنه يعاني من إصابة دماغية".
ولم يتحمل اللاعب الضرب، وتوفي بـ"السكتة الدماغية".
واعتقلت الشرطة الألمانية، الشاب البالغ من العمر 16 عامًا، ومثل في اليوم التالي أمام قاض أمر باحتجازه على ذمة المحاكمة".
ولم يتم الكشف عن هوية أو جنسية اللاعب المتهم الذي يلعب ضمن برنامج FC Metz Performance.