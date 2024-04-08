نهضة بركان يجهض حلم أبو سليم ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وانتهت مباراة الذهاب على التعادل السلبي قبل أن يفوز نهضة بركان في الإياب 3/2 ليطيح بأبو سليم الذي يشارك للمرة الأولى في مسابقة قارية.

ومن المقرر أن يلعب نهضة بركان بطل نسختي 2020 و2022 في نصف النهائي مع اتحاد العاصمة الجزائري.

وفي نصف النهائي الثاني يلعب الزمالك مع دريمز الغاني.

والصفاقسي هو البطل التاريخي للكونفدرالية الأفريقية برصيد 3 ألقاب مقابل لقبين لكل من نهضة بركان، والرجاء البيضاوي، والنجم الساحلي، ولقب لكل من: اتحاد الجزائر، والزمالك، والأهلي، والفتح الرباطي، والملعب المالي، والجيش الملكي، وليوبارد دو دوليسي، وهارتس أوف أووك.