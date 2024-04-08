موعد مباراتي الزمالك ودريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية

ضرب الزمالك موعدًا مع دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل الزمالك 1/1 مع فيوتشر ليتأهل إلى نصف النهائي مستفيدًا من فوزه ذهابًا 2/1 في الذهاب.

وسيلعب الزمالك مع دريمز في نصف النهائي.

ويستضيف الزمالك منافسه دريمز في القاهرة، يوم 21 أبريل، على أن يحل المارد الأبيض ضيفًا على دريمز في غانا يوم 28 أبريل.

وفي ربع النهائي فاز دريمز على الملعب المالي 2/1 وتعادلا إيابًا 1/1.

وفي نصف النهائي الثاني يلعب المتأهل من مواجهة اتحاد الجزائر وريفرز يونايتد النيجيري مع المتأهل من مواجهة نهضة بركان المغربي وأبوسليم الليبي.

ويسعى الزمالك إلى التتويج للمرة الثانية بكأس الكونفدرالية بعد أن فاز باللقب العام 2019.