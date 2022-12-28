ترتيب الدوري المصري: الأهلي يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام سيراميكا
واصل الأهلي نزيف النقاط في مباريات الدوري المصري، بعد أن سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام منافسه سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري.
وتقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول في الدقيقة قبيل نهاية الشوط الأول، بعدما أرسل شكري عرضية رائعة، حولها أحمد بيكهام برأسه إلى هدف أول في الدقيقة 45.
ونجح علي معلول في إحراز هدف التعادل للأهلي بالدقيقة 77 إثر ركلة جزاء حصل عليها كريم فؤاد.
ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة وظل في الصدارة، ولكنه أعطى فرصة لمشاركة الزمالك في القمة، حال فوز الأبيض على الإسماعيلي غدًا الخميس.
فيما بقي سيراميكا كليوباترا ثامنًا بـ12 نقطة.
ثنائية كمال تقود فيوتشر للفوز على فاركو والتقدم للمركز الثاني
وفي وقت سابق أحرز عمر كمال هدفين متتالين ليقود فيوتشر للفوز 3-2 على مضيفه فاركو، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وتقدم فيوتشر بهدف في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء عن طريق مروان محسن الذي استفاد من تمريرة مهند لاشين من الجهة اليسرى إلى محمد رضا (بوبو) الذي مرر الكرة إلى محسن الذي سدد على يمين محمد سعيد (شيكا) حارس مرمى فاركو.
ونجح جابر كامل في إدراك التعادل لفاركو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الول بعد أن تلقى تمريرة قصيرة ليسدد في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس محمود عبد الرحيم (جنش) الذي لم يستطع السيطرة على الكرة لتسكن في الشباك.
ونجح عمر كمال في إضافة الهدف الثاني لفيوتشر مع الدقيقة 50 مستغلًا تمريرة دقيقة من غنام محمد ليسدد كمال الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس شيكا.
وعزز كمال تقدم فيوتشر بإحراز الهدف الثالث للفريق، والثاني له، بعد مرور ساعة من اللعب بعد أن تلقى تمريرة عرضية من الكاميروني جوناتان نجويم ليسدد كمال الكرة في المرمى.
وقلص الجزائري رزقى حمرون النتيجة بإحراز الهدف الثاني لفاركو في الدقيقة 87 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة أحمد الغندور بعد أن لمس نجويم الكرة بيده.
ورفع فيوتشر رصيده الى 22 نقطة وتقدم للمركز الثاني بشكل مؤقت بينما توقف رصيد فاركو عند 8 نقاط في المركز 12.
تعادل الطلائع والحرس
وتعادل طلائع الجيش مع ضيفه حرس الحدود 2-2 ضمن مباريات الجولة ذاتها.
وتقدم حرس الحدود بواسطة أحمد متعب لاعب طلائع الجيش بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة أثناء محاولته إبعاد تمريرة مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) لكن الكرة مرت من فوق حارسه نحو الشباك.
وتمكن مصطفى صبحي من إحراز الهدف الثاني للحدود بحلول الدقيقة 11 بعد أن تلقى تمريرة من مصطفى جمال فشل متعب في التعامل معاها لتصل الكرة لصبحي الذي سدد الكرة من فوق الحارس لحظه خروجه من مرماه لتسكن الشباك.
وتمكن إسلام محارب من إحراز الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة 52 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وأهدر مصطفى جمال ركلة جزاء لحرس الحدود في الدقيقة 60، احتسبها حكم المباراة اثر لمس خالد قمر للكرة بيده، تصدى لها الحارس عمر رضوان.
ونجح محارب في إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 64 بعد أن تلقى تمريرة عرضية حولها بضربة رأس نحو الشباك.
ورفع طلائع الجيش رصيده الى 12 نقطة في المركز الثامن بينما رفع حرس الحدود رصيده الى 7 نقاط في المركز السادس عشر ضمن الثلاثي المهدد بالهبوط.
تعادل سلبي بين إنبي والداخلية
وتعادل إنبي مع ضيفه الداخلية سلبيا في وقت سابق اليوم.
وجاءت المباراة متوسطة المستوى ولم تشهد أي هجمات خطيرة على المرميين.
ورفع إنبي رصيده إلى 7 نقاط وتقدم للمركز الخامس عشر، بينما رفع الداخلية رصيده الى 8 نقاط ومازال في المركز الرابع عشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: