ترتيب الدوري المصري: الأهلي يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام سيراميكا

واصل الأهلي نزيف النقاط في مباريات الدوري المصري، بعد أن سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام منافسه سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري.

وتقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول في الدقيقة قبيل نهاية الشوط الأول، بعدما أرسل شكري عرضية رائعة، حولها أحمد بيكهام برأسه إلى هدف أول في الدقيقة 45.

ونجح علي معلول في إحراز هدف التعادل للأهلي بالدقيقة 77 إثر ركلة جزاء حصل عليها كريم فؤاد.

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة وظل في الصدارة، ولكنه أعطى فرصة لمشاركة الزمالك في القمة، حال فوز الأبيض على الإسماعيلي غدًا الخميس.

فيما بقي سيراميكا كليوباترا ثامنًا بـ12 نقطة.