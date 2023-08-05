بعد اعتزاله.. بوفون ينضم للجهاز الفني لمنتخب إيطاليا
بعد أيام قليلة من اعتزاله رسميا، اتخذ حارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون، قرارا بالانضمام لطاقم تدريب المنتخب الإيطالي تحت قيادة روبرتو مانشيني.
وكان بوفون البالغ عمره 45 عاما أعلن اعتزاله كرة القدم، الأربعاء الماضي، بعد مسيرة دامت 28 عاما حقق فيها نجاحات غير مسبوقة مع ناديه ومنتخب بلاده.
وقال بوفون عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: "أعود إلى المنتخب الإيطالي لأن ذلك الطفل الذي دخل قبل 30 عامًا عبر بوابات ملعب كوفرتشيانو التدريبي لأول مرة لا يزال يريد أن يحلم ويعيش هذا الحلم مع المشجعين الإيطاليين".
ووفقا لما ذكرته تقارير عديدة، سيتولى بوفون منصب مدير الفريق، ليحل محل الراحل جيانلويكا فيالي، الذي توفي مؤخرًا.
وفاز بوفون، الذي حقق كأس العالم 2006، بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس، بالإضافة للقب لدوري الأضواء الفرنسي مع باريس سان جيرمان.
ويعتبر بوفون واحدا من أفضل حراس المرمى في التاريخ، وأنهى مسيرته مع بارما حيث بدأ، في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وعانى من الإصابات في موسمه الأخير.
وانضم بوفون إلى يوفنتوس من بارما عام 2001 وقضى معظم مسيرته مع الفريق عدا موسم 2018-2019 الذي مثل فيه باريس، قبل العودة من جديد للفريق الذي يتخذ من تورينو مقرا له ثم انضم لبارما في يونيو 2021.
كما أن بوفون يحمل الرقم القياسي بواقع 176 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي، بعد أن ظهر لأول مرة في أكتوبر 1997 خلال مباراة كأس العالم ضد روسيا.
وتوج بوفون مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 2006 أمام منتخب فرنسا، وهو الرابع للآتزوري في تاريخه.