بعد اعتزاله.. بوفون ينضم للجهاز الفني لمنتخب إيطاليا

بعد أيام قليلة من اعتزاله رسميا، اتخذ حارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون، قرارا بالانضمام لطاقم تدريب المنتخب الإيطالي تحت قيادة روبرتو مانشيني.

وكان بوفون البالغ عمره 45 عاما أعلن اعتزاله كرة القدم، الأربعاء الماضي، بعد مسيرة دامت 28 عاما حقق فيها نجاحات غير مسبوقة مع ناديه ومنتخب بلاده.

وقال بوفون عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: "أعود إلى المنتخب الإيطالي لأن ذلك الطفل الذي دخل قبل 30 عامًا عبر بوابات ملعب كوفرتشيانو التدريبي لأول مرة لا يزال يريد أن يحلم ويعيش هذا الحلم مع المشجعين الإيطاليين".