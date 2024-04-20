غموض حول مشاركة مدافع ريال مدريد أمام برشلونة

كشفت صحيفة "ماركا" عن ضربة لريال مدريد قبل مواجهة برشلونة، غدا الأحد، في الكلاسيكو في الدوري الإسباني.

وذكرت الصحيفة، أن المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي غاب عن تدريب ريال مدريد، بسبب مشكلة عضلية صغيرة في الساق اليسرى.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميندي ليس مستبعدًا من المشاركة أمام برشلونة، لكن بما أنه لم يتدرب فسيكون من الغريب أن يلعب ضد برشلونة.

وذكرت "ماركا" أنه في حال عدم قدرة ميندي على اللعب أمام برشلونة، فإن المجال سيفتح أمام فران غارسيا أو إدواردو كامافينغا للعب على الجانب الأيسر.

وينضم ميندي إلى اللاعبين اللذين ما زالا يعملان على التغلب على إصابتي ركبتيهما الخطيرتين وهما ديفيد ألابا وتيبو كورتوا.