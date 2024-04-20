غموض حول مشاركة مدافع ريال مدريد أمام برشلونة
كشفت صحيفة "ماركا" عن ضربة لريال مدريد قبل مواجهة برشلونة، غدا الأحد، في الكلاسيكو في الدوري الإسباني.
وذكرت الصحيفة، أن المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي غاب عن تدريب ريال مدريد، بسبب مشكلة عضلية صغيرة في الساق اليسرى.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميندي ليس مستبعدًا من المشاركة أمام برشلونة، لكن بما أنه لم يتدرب فسيكون من الغريب أن يلعب ضد برشلونة.
وذكرت "ماركا" أنه في حال عدم قدرة ميندي على اللعب أمام برشلونة، فإن المجال سيفتح أمام فران غارسيا أو إدواردو كامافينغا للعب على الجانب الأيسر.
وينضم ميندي إلى اللاعبين اللذين ما زالا يعملان على التغلب على إصابتي ركبتيهما الخطيرتين وهما ديفيد ألابا وتيبو كورتوا.
ويسعى ريال مدريد لحسم لقب الدوري الإسباني (عمليا) بالفوز على برشلونة، حيث سيتسع الفارق إلى 11 نقطة حال فوز ريال مدريد.
ولعب ميندي دقائق المباراة كاملة (120 دقيقة) أمام مانشستر سيتي، يوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشارك ميندي في 32 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي بواقع 2.384 دقيقة سجل فيها هدفا.
وكان موقع "ريليفو" قد ذكر أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سيعتمد على ميندي في التشكيلة الأساسية أمام برشلونة في الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو.
ويسعى برشلونة للفوز على ريال مدريد والإبقاء على آماله في التتويج بلقب الدوري الإسباني، وهي البطولة الوحيدة التي ينافس فيها النادي الكتالوني.
وخرج برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، وخسر نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، وودع كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو.