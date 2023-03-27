الفيفا ينوي دفع 355 مليون دولار للأندية لإرسال لاعبيها لكأس العالم 2026 و2030

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ورابطة الأندية الأوروبية، اليوم الإثنين، إن التعويضات التي يمنحها الفيفا للأندية التي ترسل لاعبيها لكأس العالم للرجال زادت بنحو 70% لتصل إلى 355 مليون دولار في بطولتي 2026 و2030.

ويوفر برنامج مزايا الأندية حصة من عائدات البطولات الدولية للأندية مقابل إرسال لاعبيها، كما يوفر تكاليف العلاج في حالة إصابة أي لاعب أثناء اللعب على المستوى الدولي.

وكان المبلغ المخصص في بطولتي 2018 و2022 هو 209 ملايين دولار وتم تجديد مذكرة التفاهم في الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية المنعقدة بالعاصمة المجرية بودابست، اليوم الإثنين.