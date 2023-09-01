أنس جابر "زومبي" ترفض السماح للمرض بهزيمتها في أمريكا المفتوحة للتنس
قالت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، إنها تشعر وكأنها "زومبي" بسبب المرض الذي كانت تعاني منه، لكنها عازمة على الاستمرار في بطولة أمريكا المفتوحة بعد فوزها على التشيكية ليندا نوسكوفا 7/6 و4/6 و6/3.
وعانت اللاعبة التي تبلغ من العمر 29 عامًا من صعوبات في التنفس خلال فوزها الصعب في الدور الأول على الكولومبية كاميلا أوسوريو، ولم تكن في أفضل حالاتها البدنية أمام نوسكوفا، وخاضت مباراة صعبة استمرت أكثر من ساعتين قليلًا.
وقالت أنس جابر المصنفة الخامسة: "أنا زومبي لأنني مصابة بالأنفلونزا"، وأضافت أنها أخذت استراحة في يوليو الماضي بعد الخسارة في نهائي ويمبلدون لتظل بحالة جيدة لبقية الموسم.
وأضافت اللاعبة التونسية أنها كانت تعاني من المرض منذ حوالي أسبوع، وكانت "تتناول الكثير من الأدوية".
وواصلت "أفعل كل ما بوسعي مع فريقي المعاون في محاولة التعافي، لديهم أطباء رائعون هنا، لذلك فقد ساعدوني، لقد تناولت كل الأدوية المتوفرة لديهم".
وأتمت "سعيدة بخوض مباراتين واختبارين، كنت أحاول دفع نفسي لمعرفة ما يمكنني فعله، والخروج من منطقة الراحة، وأتمنى أن أستمر في حالة أفضل وأشعر بالتحسن في المباراة المقبلة".
وتلتقي أنس جابر مع التشيكية ماري بوزكوفا في الدور المقبل وتعتزم مواصلة مسيرتها.
وقالت: "عاطفيًا قد أكون متعبة، لكنني أعلم أنني إذا تركت الأمر فسوف أندم على ذلك، لذلك أريد الاستمرار والبقاء في نيويورك لأطول فترة ممكنة".
وأصيب العديد من اللاعبين في آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام بالأمراض، بما في ذلك دومينيك تيم وكريس يوبانكس وهوبرت هوركاتش.
وتواصلت رويترز مع مسؤولي بطولة أمريكا المفتوحة بشأن الأمراض، وقالوا إنهم يبحثون الأمر.
وقالت شبكة (ئي.إس.بي.إن) في وقت سابق هذا الأسبوع، إن جون مكنرو كان غائبًا عن مهامه بتحليل بطولة أمريكا المفتوحة بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.