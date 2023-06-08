إنبي يسخر من الحكام بعد إلغاء هدف للتسلل "38 مليمترًا"

وجه نادي إنبي خطابًا ساخرًا ليشكر الاتحاد المصري لكرة القدم على دقة قرارات التحكيم خلال خسارته من فيوتشر 0/1 في الدوري الممتاز، يوم الثلاثاء الماضي، بعد إلغاء هدف له بفارق "38 مليمترًا".

وقال إنبي في الخطاب الموجه إلى وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري، اليوم الخميس: "يتقدم نادي إنبي بالشكر لطاقم التحكيم ولجانه المنظمة على دقة القرارات، وأهمها إلغاء هدف لإنبي لوقوع تسلل نتيجة تقدم لاعب إنبي بمسافة 38 مليمترًا كما أفاد حكم الفيديو، وهذا يوضح مدى الدقة العالية التي ينتهجها حكام الدوري".

وأضاف بنفس اللهجة الساخرة: "نأمل أن تكون المباريات القادمة في الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة على نفس المستوى من الدقة (38 مليمترًا) والاحترافية والحيادية لتحقيق أكبر درجات العدالة بين الفرق وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص".