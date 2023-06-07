الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يحذر من الانتقال للأندية المصرية

وجاءت نصائح اتحاد اللاعبين المحترفين لأي لاعب سيوقع لأي من الأندية كالتالي:

أولا:

"على اللاعبين عدم تسليم جواز السفر لأي مسؤول في النادي وإذا أصر على استلامه فعليك بتزويده بصورة منه وليس النسخة الأصلية...مع عدم التوقيع على أي عقود فارغة".

ثانيًا:

"ضرورة الاحتفاظ بنسخة أصلية موقعة من العقد. وعدم الوقوع في فخ ما يقوله النادي بأن كافة النسخ يجب أن يوافق عليها الاتحاد المحلي".

ثالثًا:

"يجب أن يحتفظ أي لاعب بنسخة تحوي إمضاءه وإمضاء مسؤول النادي".

رابعًا:

ضرورة تحديد العملة الخاصة بالراتب.

"على اللاعبين التأكد من العملة حتى لا يتمكن النادي من تغييرها في العقد إذا تركت نوع العملة دون تحديد مسبق فيمكن للنادي الاستفادة من ذلك"، خاصة بعد أن توصلت عدة أندية في الفترة الأخيرة لاتفاق مع اللاعبين على دفع رواتبهم بالجنيه المصري بدلا من الدولار الأمريكي، رغم عدم وجود هذا البند في العقد.

خامسًا:

"العقود في مصر تحتوي على صفحة فارغة لإمكانية زيادة شروط بخط اليد؛ لذلك تأكد من الاتفاق على جميع البنود قبل التوقيع مع الشطب على أي مساحات فارغة في العقد".

سادسًا:

"يحذر الاتحاد من علاقة الوكلاء باللاعبين الأجانب في مصر"، مشيرا إلى "عدم تصرفهم بصدق بما يصب في مصلحة اللاعب".